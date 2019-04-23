Зачем «Концессии» ходят по квартирам?

Уже более двух тысяч домов Волгограда перешли на прямые договоры с «Концессиями». Теперь специалисты ресурсоснабжающих компаний (РСО) должны попасть в каждую квартиру, чтобы проверить счетчики воды и уточнить данные абонентов. Ведь не все управляющие компании четко вели документацию. Однако волгоградцы не желают пускать коммунальщиков в свои дома. Из 806 квартир приборы учета смогли проверить лишь в 130. Понятно, что порой встречаются разного рода мошенники. Но это не повод не открывать дверь специалистам. Ведь волгоградцам, которые дважды не пустили проверяющих к приборам учета, начислять плату будут по нормативам. А это влетит в копеечку.

- Согласно Постановлению 354 Правительства РФ, если представителей РСО дважды и более раз не пускают в квартиру для проверки, составляется соответствующий акт. С этого момента следующие три месяца оплату будут выставлять по среднему. А затем по нормативу с учетом повышающего коэффициента, который увеличит сумму к оплате в 1,5 раза, - рассказали в «Концессии водоснабжения».

Если же во время проверки водосчетчика обнаружат сорванную пломбу, магнит или другие «хитрые» приборы, то повышающий коэффициент будет равен уже 10.

КАК УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ПЕРЕД ВАМИ НЕ МОШЕННИК?

1. Проверяющие придут только в те дома, которые перешли на прямые договоры. Если в платежке в качестве исполнителя коммунальной услуги значится РСО, значит, вас это касается.

2. О предстоящем обходе жильцов уведомляют заранее по почте или в квитанции. Так что смотрите на оборот платежки. Не устраивает дата - перенесите встречу на удобное вам время. Для этого позвоните в клиентский центр «Концессий» по номеру (8442) 99-67-96.

3. У контролера при себе должно быть служебное удостоверение. Сомневаетесь? Звоните в клиентский центр.

4. Помните: специалистов в вашей квартире будет интересовать лишь то место, где расположены счетчики воды. Проверить должны их состояние, наличие технической документации, правильность монтажа и целостность пломбы. Также попросят предоставить копии паспортов собственников (их нужно будет сделать) и количество фактически проживающих граждан. Все это - абсолютно бесплатно.