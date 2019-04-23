Ректор ВолГУ Василий Тараканов: «ВолГУ - это классическое образование с современным подходом»

Все это и многое другое делает вуз центром образовательной, общественной и инновационной жизни региона. Об образовательных трендах 2019 года, инновационных разработках, роли международных рейтингов и о многом другом беседуем с ректором ВолГУ, доктором экономических наук, профессором Василием Таракановым.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

- Василий Валерьевич, каковы тренды высшего образования в 2019 году? Куда поступать абитуриентам в 2019 году, чтобы не остаться без работы в будущем?

- Образовательные тренды со стороны абитуриентов не сильно меняются. По-прежнему востребованы юриспруденция, экономика, лингвистика, журналистика. Отмечу также, что стремительное развитие технологий, информатизация всех отраслей жизни естественным образом способствуют также росту популярности направлений, связанных с компьютерными технологиями и информационными системами. И здесь мы открываем новые специальности и предлагаем широкий спектр образовательных программ. В нашем образовательном арсенале сто тридцать две программы подготовки по двадцати семи укрупненным группам и практически весь спектр специальностей от математики до философии, что позволяет нам открывать актуальные направления подготовки на стыке отраслей: например, если брать ту же математику, то это не только «Информатика и вычислительная техника», но и «Прикладная математика и информатика», «Математика и компьютерные науки», «Математическое обеспечение информационных систем». В нынешнем учебном году впервые открываем набор на специальность «Прикладные математика и физика», которая предполагает изучение физических явлений через призму информационных технологий. В нашем вузе также ведется подготовка по направлению «Информационная безопасность». В этом году будет проведен первый набор абитуриентов на специальность «Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере». Мы следим за рынком труда, прогнозируем спрос на специалистов. Поэтому, например, открыли заочное образование по направлению «Судебная и прокурорская деятельность», в магистратуре - «Наукоемкие технологии и экономика инноваций», в прошлом году открыли «Геологию», а в этом году по ряду профилей, в том числе и иностранному языку, вводим бюджетные места на «Педагогическое образование». С гордостью отмечу, что ВолГУ - единственный вуз в регионе, где готовят специалистов по «Биоинженерии и биоинформатике». Это передовая сфера, где в ближайшие десятилетия ожидается наибольшее количество научных открытий.

Ректор Василий Тараканов. Фото: ВолГУ.

- Пока студенты выучатся, спрос на профессии поменяется…

- ВолГУ - классический университет. Миссия университета не только предоставление качественного образования, но и глубокая исследовательская деятельность. Мы для себя миссию формулируем еще шире - социализация молодого человека, наделение гибкими навыками коммуникации, анализа и управления. Если раньше вузы обучали конкретной специальности, то сейчас, как вы заметили, профессии быстро сменяют друг друга: одни отмирают, на их место приходят другие. Поэтому задача классического университета дать такие знания, чтобы человек смог быстро сориентироваться в меняющейся действительности и найти себе применение как специалисту. Кроме того, многоуровневое образование в рамках Болонской образовательной системы позволяет студенту, окончив бакалавриат, изменить свою образовательную траекторию, поступить в магистратуру на другую специальность в любой российский или зарубежный вуз. Могу вас уверить, что образование мы даем не хуже столичного, уж в бакалавриате точно. Университеты из первой десятки ориентированы в первую очередь на магистерские программы подготовки.

КЛАССИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД

- Раньше учеба в вузе подразумевала лекции, семинары, лабораторные. Как сейчас строится обучение в университете?

- Хочу предупредить, что я сторонник консервативного подхода к преподаванию. Я уверен, что ничто не может заменить живого общения с преподавателем. Но наряду с традиционной лекционно-семинарской системой мы активно используем игровые технологии, проектную работу. Еще один плюс Болонского процесса – академическая мобильность. В университете приветствуется, когда студенты на семестр или на год отправляются в любой российский или зарубежный университет, стажируются за границей, проходят различные курсы и получают одновременно несколько дипломов. У нас много университетов-партнеров в Германии, Чехии, Франции, Бельгии, Китае. Говоря о современном обучении, не могу не сказать о реализуемом в университете большом проекте «Стартап как диплом», когда у студентов есть возможность создать свое дело, реализовать свою идею и защитить как дипломную работу. Внедряются и групповые проекты - стараемся научить студентов работать в команде. Тем не менее классические дисциплины, например теоретическую физику, нужно именно читать и учить. А вот в прикладных дисциплинах - широкий простор для творчества и методических находок. Например, наши студенты к чемпионату мира создали великолепный глянцевый путеводитель по Волгограду с дополненной 3D реальностью. В ВолГУ действуют Центр молодежного инновационного творчества и Инжиниринговый центр. Любой студент, если ему это интересно, может заниматься наукой и обучаясь вести исследования, публиковать свои научные работы.

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ

- ВолГУ вошел в рейтинг THE University Impact Rankings 2019, заняв по некоторым позициям 3-е и 4-е места среди вузов России. Что это за рейтинг и почему участие в нем важно для университета и региона? Почему вообще университеты так обращают внимание на рейтинги?

- Начну с того, что составитель этого рейтинга - Times Higher Education (THE), это одна из трех значимых компаний, составляющих самые авторитетные мировые рейтинги университетов. Последний рейтинг THE, о котором мы говорим, оценивает влияние конкретного высшего учебного заведения на достижение одиннадцати целей устойчивого развития общества, определенных ООН. Более того, рейтинг стал ответом на дискуссии, которые идут в мировом образовательном сообществе, о роли университетов в современном мире и охватывает как качество образования, так и вклад вуза в социальное развитие территорий. Наш университет представлен в нем очень достойно. Во-первых, мы стали одним из двенадцати российских вузов, включенных в рейтинг по всем 11 исследуемым компетенциям. Более того, на международном уровне мы попали в группу 201-300 лучших университетов мира, а по двум направлениям включены в Топ-100. Так, по показателю цели «Достойная работа и экономический рост» ВолГУ занял пятьдесят первое место среди мировых университетов и четвертое место в России. Это демонстрирует устойчивые связи университета с регионом, где у нас много совместных проектов с комитетом экономической политики и развития Волгоградской области, комитетом социальной защиты населения и так далее. Важный фактор продвижения нас в этом рейтинге - Центр общественной дипломатии, созданный в ВолГУ в 2015 году по инициативе губернатора. Его работа по налаживанию и систематизации международных побратимских связей, получившая оценку министра иностранных дел России, способствовала тому, что ВолГУ по компетенции «Мир, правосудие и эффективные институты» стал третьим в России и сорок первым среди зарубежных высших школ. Почему мы такое внимание уделяем рейтингам. Во-первых, это независимая оценка профессионалов, что позволяет оценивать университет в сравнении с ведущими мировыми университетами, ставить правильные долгосрочные цели и задачи. Кроме того, это хороший инструмент сверки. Например, в 2017 году в рамках приоритетного федерального проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций» ВолГУ был признан университетским центром инновационного, технологического и социального развития региона. Была разработана программа, подписано соглашение с руководством региона. И вот спустя два года международные эксперты оценивают нашу работу по развитию региона как одну из лучших в стране. Отмечу, международные эксперты. Не чиновники, не мы сами!

А еще показатели вуза в рейтингах помогают ориентироваться зарубежным абитуриентам при выборе российских и волгоградских учебных заведений. У нас пока эта практика не распространена, но иностранный абитуриент, прежде чем приехать получать образование, смотрит в рейтингах, представлен ли в них университет, как оценивается его образование, инфраструктура, его диплом и так далее. Кстати, с 2014 года ВолГУ входит в рейтинги еще одного мирового лидера - QS University Rankings и многие другие. О нас знают в мире.