2019-04-22T12:48:03+03:00
Экономика

ВТБ подводит итоги первого корпоративного стартап-акселератора

Банк ВТБ подвел итоги первого корпоративного акселератора в партнерстве с GenerationS (РВК)
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Участие приняли 12 технологических стартапов. По результатам программы запущено 10 пилотных проектов, 4 пилота уже завершены, еще один проект запущен в эксплуатацию. В качестве внутренних заказчиков пилотных проектов выступили 8 подразделений банка.

Завершены пилотные проекты со стартапами Synpatic, DataFabric, RebusLab и Freshdoc. Сервис Synpatic позволяет определить эмоции и индекс лояльности клиента с использованием машинного обучения. В рамках тестирования в ВТБ был проведен анализ аудиозаписей телефонных разговоров с корпоративными клиентами в департаменте транзакционного бизнеса. Вопрос о продолжении сотрудничества сейчас рассматривается.

Компания Data Fabric разрабатывает специализированные решения для аналитики благонадежности контрагентов и дополнительного сбора информации о клиентах на основе анализа широкого спектра перекрестных взаимосвязей. В рамках пилота в ВТБ был разработан алгоритм оценки контрагентов, которым в будущем смогут воспользоваться как сотрудники, так и клиенты банка. По результатам пилота планируется продолжение сотрудничества.

Компания RebusLab разработала решение АИСТ, которое позволяет анализировать информацию в привязке к геоданным и строить на ее основе скоринговые модели. В рамках пилотного проекта в ВТБ была проанализирована эффективность офисов в Москве и Новосибирске. Результатом стало создание скор-карты лучших мест для размещения отделений по обслуживанию розничного массового сегмента, оценка текущего положения размещения отделений сети, а также сделана визуализация управленческой отчетности.

Решение Freshdoc позволяет быстро создавать шаблоны юридических документов. В рамках тестирования сервиса был разработан формат шаблона кредитного соглашения.

Стартап WantResult, разработавший технологию лидогенерации, уже начал сотрудничество с ВТБ в направлении привлечения компаний малого и среднего бизнеса — с командой проекта подписан договор.

Еще 7 стартапов находятся на этапе пилотирования. Проекты тестируются как во внутренних бизнес-процессах ВТБ, так и в качестве продуктов и сервисов для клиентов банка.

«Корпоративный акселератор — это первый опыт системной работы ВТБ с технологическими стартапами. Нам удалось привлечь несколько заинтересованных бизнес-подразделений в качестве внутренних заказчиков. Те пилоты, которые к этому моменту завершены, получили высокую оценку экспертов банка. Мы фокусируемся на поиске и тестировании технологий, которые помогают решить реальные задачи банка и предложить нашим клиентам новые сервисы и продукты», — говорит Наталия Дегтярева, директор корпоративного акселератора ВТБ.

«Главная цель корпоративного акселератора — обеспечить для заказчика отбор именно тех проектов, технологии которых могут быть применены в его бизнесе. В нашем случае цель была достигнута, и тот факт, что банк ВТБ начал прямое сотрудничество с технологическими компаниями подтверждает эффективность инструмента корпоративной акселерации», — отметила директор корпоративного акселератора GenerationS Екатерина Петрова.

Поиск проектов в акселератор ВТБ был запущен в июне 2018 года для отбора инновационных решений в целях последующего их тестирования и пилотирования в банке. Всего на участие в акселераторе было получено 190 заявок из России, СНГ и Европы. Программа акселерации включает в себя не только пилотирование, но и образовательную часть, в рамках которой стартапы работают с менторами и экспертами по развитию бизнеса. В запуске пилотных проектов активно задействованы несколько департаментов банка, которые совместно со стартапами прорабатывают и реализуют бизнес-кейсы.

Справка:

О ГРУППЕ ВТБ

Группа ВТБ — одна из крупнейших финансовых структур РФ, в состав которой входит более 20 кредитных и финансовых организаций, в том числе ВТБ Капитал, ВТБ Страхование, ВТБ Пенсионный фонд и др. В 2017 году в банке была принята стратегия цифровой трансформации, направленная на повышение качества и эффективности реализации бизнес-возможностей, обеспечение надежности и адаптивности IТ-платформы, а также создание новых конкурентных преимуществ за счет внедрения инновационных технологий.

www.vtb.ru

O GENERATIONS

GenerationS — федеральная платформа развития инструментов корпоративной акселерации. Проводится РВК с 2013 года. На сегодняшний день инфраструктура акселератора включает более 15 000 стартапов из 30 стран, 400 корпоративных и экосистемных партнеров. В 2018 году GenerationS стал первым российским акселератором, получившим одобрение глобальной сети Global Accelerator Network (GAN), созданную TechStars.

www.generation-startup.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Эксперт: Расширение экономических связей России и Украины маловероятно при такой жесткой позиции Зеленского по ситуации вокруг Донбасса и Крыма
Что ждет экономику Украины в случае победы Зеленского — об этом КП рассказывает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин
ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с Чеченской Республикой
18 апреля в рамках визита в Чеченскую Республику президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин провел рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, по результатам которой было подписано соглашение о сотрудничестве между банк
Новости 24
Волгоградка пришла на медосмотр, а попала на операционный стол
В Волгограде на путях у «Акварели» нашли тело 14-летнего мальчика
В мае волгоградцам выплатят пенсии по праздничному графику
Пасхальный крестный ход пройдет в Волгограде 28 апреля
На улице Дегтярева в Волгограде обновят дорогу и заменят все люки
Волгоградец проведет в колонии шесть лет за аферы с автостраховками
18-летний астраханец проведет в колонии семь лет за наркотики
Клещи покусали уже 62 волгоградца
В Волгограде командира батальона отправили в колонию за поборы с военнослужащих
В Астрахани друзья пытались уберечь «Лексус» бизнесмена от ареста и сами лишились машины
В Волгограде два автомойщика угнали джип и угодили на нем в ДТП
Александр Буйнов поздравит Волгоград 9 Мая
График сброса на Волжской ГЭС в 2019 году: воды будет мало