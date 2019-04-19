2019-04-19T14:51:59+03:00
Общество

В Волгоградском медуниверситете прошла ежегодная ярмарка вакансий

16 апреля на встречу с выпускниками ВолгГМУ съехались представители учреждений здравоохранения из Волгоградской и других областей, чтобы предложить работу
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Фото из архива ВолгГМУФото из архива ВолгГМУ
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В Волгоградском государственном медицинском университете проходила «Ярмарка вакансий – 2019». Мероприятие – ежегодное, и в этом году проводилось уже в 13-й раз. Ярмарка вакансий традиционно прошла при участии и организационной поддержке регионального комитета здравоохранения.

На мероприятие приехали главные врачи и представители учреждений здравоохранения из Волгограда и районов Волгоградской области, а также из Липецка, Ставропольского края, из-под Астрахани, и республики Калмыкии. Пользуются спросом выпускники ВолгГМУ у работодателей и в других регионах России. В университетский центр трудоустройства выпускников прислали вакансии из Подмосковья и Татарстана, Кемеровской, Курганской, Мурманской, Тюменской и Свердловской областей, Воронежа и Костромы. Все списки разместили на сайте ВолгГМУ.

Выступить перед собравшимися в зале выпускниками в медуниверситет пришли 112 представителей клиник и ЛПУ, почетные гости мероприятия – заместитель губернатора Волгоградской области В. В. Шкарин и председатель Облкомздрава А. И. Себелев.

Фото из архива ВолгГМУ

Фото из архива ВолгГМУ

Открыл Ярмарку вакансий – 2019 ректор ВолгГМУ, академик В. И. Петров и, поприветствовав собравшихся, объявил: «В России не хватает 30,5% врачей. В нашем регионе ситуация немного лучше, но около 1000 врачей не хватает тоже». А так как в этом году примерно столько ожидается в ВолгГМУ выпускников врачебных специальностей, то есть шанс ликвидировать этот пробел. Владимир Иванович озвучил ряд цифр, которые для выпускников имеют важное значение: назвал количество мест ординатуры на следующий учебный год, объяснив, что их получено ровно столько, сколько выявил опрос потребности специальностей ординатуры у выпускников.

Заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Вячеславович Шкарин отметил, что ярмарка вакансий, инициатором проведения которой является ректор ВолгГМУ, из года в год становится всё более результативной. За что вице-губернатор поблагодарил Владимира Ивановича Петрова перед началом своего выступления.

В.В. Шкарин обратил особое внимание выпускников, планирующих обучение в ординатуре по целевому набору, на изменившиеся условия. Владимир Вячеславович предупредил о последствиях отказа отработать у работодателя, оплатившего обучение. В.В. Шкарин объяснил: «В противном случае выплачивается вся сумма, которая потрачена за вашу подготовку за счёт внебюджетных средств плюс штраф в двойном размере… То есть, теперь любой поступивший на первый курс, отучившись по целевому приёму, обязан, если не пошёл в конкретное учреждение, должен выплатить всё, что на него потратил федеральный бюджет…»

Фото из архива ВолгГМУ

Фото из архива ВолгГМУ

Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Иванович Себелев подготовил презентацию к своей речи. В своем выступлении он отметил, что кадровая политика региона направлена на привлечение в отрасль молодых специалистов. Ведь на сегодняшний день в отрасли две основные проблемы – это дефицит кадров и старение кадров, средний возраст врача – 50 лет. Председатель Облкомздрава рассказал про реализацию программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

«В 2019 году по этим программам запланировано выплатить по 1 миллиону рублей 99 врачам и по 500 тысяч рублей 50 фельдшерам, приехавшим работать в сельскую местность, - озвучил А. И. Себелев. - Молодой специалист при трудоустройстве в государственную медицинскую организацию при окладе 19625 рублей гарантированно получает 30-35 тысяч рублей.

В этом году появилась возможность при трудоустройстве в амбулаторно-поликлиническое звено государственных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в системе ОМС, сразу получать заработную плату в размере 55182 рубля…»

Также председатель Облкомздрава презентовал реализованные проекты модернизации по каждому из учреждений здравоохранения, поделился планами и проектами, в частности – по дооснащению современным диагностическим оборудованием онкодиспансера и его филиалов, по модернизации отделения радиотерапии, о строительстве в онкодиспансере нового лечебно-консультативного центра. Модернизация коснется и поликлиник, в том числе детских, и противотуберкулезной, и инфекционной служб… Анатолий Иванович учёл в своём выступлении все направления работы комитета и этапы оказания медицинской помощи в регионе, отметив участие в реализации Национального проекта «Здоровье» и регионального «Здравоохранение».

Затем со сцены выступили работодатели. Они презентовали свои организации, озвучили спектр направлений оказания медицинской помощи, имеющиеся вакансии. Ректор представил всех присутствующих в зале руководителей клиник, с которыми предложил поговорить по окончании официальной части мероприятия.

Фото из архива ВолгГМУ

Фото из архива ВолгГМУ

Ярмарку вакансий ВолгГМУ 2019 года смогли посетить более 550 студентов выпускных курсов лечебного, педиатрического, стоматологического и медико-биологического факультетов, а также клинических ординаторов 1 и 2 годов обучения. Порядка сотни выпускников ВолгГМУ заинтересовались предложенными вакансиями, смогли пообщаться с работодателями, обменялись контактной информацией. Руководство университета и региона надеются, что проведенная в медуниверситете ярмарка вакансий поможет решить проблему дефицита медицинских кадров в Волгоградской области, тем более что ситуация с предоставлением выпускникам достойных условий работы меняется с каждым годом в лучшую сторону, а на ближайшую перспективу запланирован огромный объём работ, который при его реализации поднимет сферу здравоохранения на новый уровень.

Ирина Казимирова

Фото из архива ВолгГМУ

Фото из архива ВолгГМУ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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