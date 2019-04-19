В Волгоградском медуниверситете прошла ежегодная ярмарка вакансий

В Волгоградском государственном медицинском университете проходила «Ярмарка вакансий – 2019». Мероприятие – ежегодное, и в этом году проводилось уже в 13-й раз. Ярмарка вакансий традиционно прошла при участии и организационной поддержке регионального комитета здравоохранения.

На мероприятие приехали главные врачи и представители учреждений здравоохранения из Волгограда и районов Волгоградской области, а также из Липецка, Ставропольского края, из-под Астрахани, и республики Калмыкии. Пользуются спросом выпускники ВолгГМУ у работодателей и в других регионах России. В университетский центр трудоустройства выпускников прислали вакансии из Подмосковья и Татарстана, Кемеровской, Курганской, Мурманской, Тюменской и Свердловской областей, Воронежа и Костромы. Все списки разместили на сайте ВолгГМУ.

Выступить перед собравшимися в зале выпускниками в медуниверситет пришли 112 представителей клиник и ЛПУ, почетные гости мероприятия – заместитель губернатора Волгоградской области В. В. Шкарин и председатель Облкомздрава А. И. Себелев.

Фото из архива ВолгГМУ

Открыл Ярмарку вакансий – 2019 ректор ВолгГМУ, академик В. И. Петров и, поприветствовав собравшихся, объявил: «В России не хватает 30,5% врачей. В нашем регионе ситуация немного лучше, но около 1000 врачей не хватает тоже». А так как в этом году примерно столько ожидается в ВолгГМУ выпускников врачебных специальностей, то есть шанс ликвидировать этот пробел. Владимир Иванович озвучил ряд цифр, которые для выпускников имеют важное значение: назвал количество мест ординатуры на следующий учебный год, объяснив, что их получено ровно столько, сколько выявил опрос потребности специальностей ординатуры у выпускников.

Заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Вячеславович Шкарин отметил, что ярмарка вакансий, инициатором проведения которой является ректор ВолгГМУ, из года в год становится всё более результативной. За что вице-губернатор поблагодарил Владимира Ивановича Петрова перед началом своего выступления.

В.В. Шкарин обратил особое внимание выпускников, планирующих обучение в ординатуре по целевому набору, на изменившиеся условия. Владимир Вячеславович предупредил о последствиях отказа отработать у работодателя, оплатившего обучение. В.В. Шкарин объяснил: «В противном случае выплачивается вся сумма, которая потрачена за вашу подготовку за счёт внебюджетных средств плюс штраф в двойном размере… То есть, теперь любой поступивший на первый курс, отучившись по целевому приёму, обязан, если не пошёл в конкретное учреждение, должен выплатить всё, что на него потратил федеральный бюджет…»

Фото из архива ВолгГМУ

Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Иванович Себелев подготовил презентацию к своей речи. В своем выступлении он отметил, что кадровая политика региона направлена на привлечение в отрасль молодых специалистов. Ведь на сегодняшний день в отрасли две основные проблемы – это дефицит кадров и старение кадров, средний возраст врача – 50 лет. Председатель Облкомздрава рассказал про реализацию программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

«В 2019 году по этим программам запланировано выплатить по 1 миллиону рублей 99 врачам и по 500 тысяч рублей 50 фельдшерам, приехавшим работать в сельскую местность, - озвучил А. И. Себелев. - Молодой специалист при трудоустройстве в государственную медицинскую организацию при окладе 19625 рублей гарантированно получает 30-35 тысяч рублей.

В этом году появилась возможность при трудоустройстве в амбулаторно-поликлиническое звено государственных медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в системе ОМС, сразу получать заработную плату в размере 55182 рубля…»

Также председатель Облкомздрава презентовал реализованные проекты модернизации по каждому из учреждений здравоохранения, поделился планами и проектами, в частности – по дооснащению современным диагностическим оборудованием онкодиспансера и его филиалов, по модернизации отделения радиотерапии, о строительстве в онкодиспансере нового лечебно-консультативного центра. Модернизация коснется и поликлиник, в том числе детских, и противотуберкулезной, и инфекционной служб… Анатолий Иванович учёл в своём выступлении все направления работы комитета и этапы оказания медицинской помощи в регионе, отметив участие в реализации Национального проекта «Здоровье» и регионального «Здравоохранение».

Затем со сцены выступили работодатели. Они презентовали свои организации, озвучили спектр направлений оказания медицинской помощи, имеющиеся вакансии. Ректор представил всех присутствующих в зале руководителей клиник, с которыми предложил поговорить по окончании официальной части мероприятия.

Фото из архива ВолгГМУ

Ярмарку вакансий ВолгГМУ 2019 года смогли посетить более 550 студентов выпускных курсов лечебного, педиатрического, стоматологического и медико-биологического факультетов, а также клинических ординаторов 1 и 2 годов обучения. Порядка сотни выпускников ВолгГМУ заинтересовались предложенными вакансиями, смогли пообщаться с работодателями, обменялись контактной информацией. Руководство университета и региона надеются, что проведенная в медуниверситете ярмарка вакансий поможет решить проблему дефицита медицинских кадров в Волгоградской области, тем более что ситуация с предоставлением выпускникам достойных условий работы меняется с каждым годом в лучшую сторону, а на ближайшую перспективу запланирован огромный объём работ, который при его реализации поднимет сферу здравоохранения на новый уровень.

Ирина Казимирова

Фото из архива ВолгГМУ

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