2019-04-22T12:13:52+03:00
Общество

Как пройти в библиотеку: квесты и котики на «Билионочи» в Волгограде

К ежегодной всероссийской акции присоединились тысячи волгоградцев
Светлана КИРИЛЛОВА
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Эта суббота стала в Горьковке прощенной: можно было вернуть старые долги без штрафов.Эта суббота стала в Горьковке прощенной: можно было вернуть старые долги без штрафов.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Каждый год любители чтения с нетерпением ждут конца апреля. Именно в это время проходит ежегодная всероссийская акция «Библионочь», а библиотеки всей страны проводят поэтические чтения, мастер-классы, книжные ярмарки, встречи с писателями и пускают всех желающих в свои книгохранилища до поздней ночи. Горьковка тоже традиционно распахнула свои двери для любителей книг.

С 18 часов этажи библиотеки наполнились желающими пройти книжный квест. Горожане всех возрастов выполняли задания библиотекарей, чтобы получить «библиопризы». Кто-то увлеченно складывал паззлы в отделе сельскохозяйственной литературы, а кто-то надолго окунулся в театральную атмосферу, царившую во владениях основного абонемента.

В этот вечер Горьковка осталась верна своим традициям и провела несколько полюбившихся горожанам акций. Все впервые записавшиеся в библиотеку получили подарки и памятные читательские билеты. А забывчивым гражданам, кто вовремя не вернул книжку в библиотеку, в этот день простили все долги. Более того, библиотека дарила читателям множество книг, очередь за которыми заняла едва ли не половину первого этажа.

Гостей фестиваля встречали выступления театральных и танцевальных коллективов, творческих студий и файер-шоу. Каждый отдел библиотеки оформил свой «театральный уголок»: участники могли сыграть в «Найди соответствие», побывать в театральной гримерной и посмотреть на выставку редких изданий. Горьковка бесплатно угощала своих гостей чаем и сладостями и предоставила десяток разных фотозон. Представительницам прекрасного пола особенно приглянулось шикарное «книжное» платье.

Девушкам особенно понравились фотозоны на тему театра. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Девушкам особенно понравились фотозоны на тему театра.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вне конкуренции оказалась зона «Mimiroom», подготовленная отделом новых поступлений. Сотрудники совместно с приютом «Мурка» и котокафе «Котейня» построили настоящее кошачье царство, где все желающие могли погладить настоящих котиков, устроить фотосессию в «котозоне», принять участие в викторине с «котопризами» и полюбоваться на выставку, подготовленную с участием самого Куклачева. Неудивительно, что в этом секторе не было отбоя от посетителей, особенно от семей с маленькими детьми.

- В этом году – Год театра, и мы сотрудничаем с Театром кошек Куклачева. Они прислали нам литературу, открытки, записки от руководителя. Мы решили сделать доброе дело и рассказать волгоградцам о кошачьих приютах. Если обычный театр начинается с вешалки, то у нас он начинается с котиков. Всем приятно, хорошо, а главное – детки радуются, - говорит Дарья Гоголева, ведущий библиотекарь читального зала.

Масштабную программу представил Институт Конфуция ВГСПУ. Зрители наблюдали дефиле в восточных нарядах, расписывали китайские веера, зонтики и маски. Особую популярность приобрела зона каллиграфии, где всем желающим писали их имена с помощью иероглифов.

Сотрудники библиотеки признаются, что к концу первого часа акции сбились со счета, сколько людей посетило их сектор.

- У нас просто аншлаг! С нашей выставкой бабочек и жуков перекликается «Театральный уголок дедушки Дурова», поэтому люди приходят и на то, и на другое. И бабушки-дедушки с внуками, и мамы-папы с детьми, много молодежи, - говорит сотрудник отдела сельскохозяйственной литературы Наталья Чернова.

Больше фото в нашей фотогалерее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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