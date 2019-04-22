2019-04-22T09:46:33+03:00
Общество

Первые в России: в перинатальном центре Волжского лучшие условия труда

Победителей выбрали члены Президиума ЦК Профсоюза работников здравоохранения РФ
Юлия Данильченко
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Фото: Алина Фетисова.Фото: Алина Фетисова.
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Качество медицины зависит не только от квалификации врачей, но и от единства коллектива. Свою сплоченность, профессионализм и высокий уровень взаимодействия доказали сотрудники «Волгоградского областного клинического перинатального центр № 1 имени Л.И. Ушаковой» Волжского. На смотр-конкурсе «Лучший коллективный договор учреждения здравоохранения» они заняли первое место в России.

Конкурс проходил в три этапа. Колдоговор перинатального центра зарекомендовал себя на региональном и федеральном уровнях. На третьем его оценивало экспертное жюри Центральной конкурсной комиссии ЦК Профсоюза. Они отметили, что договор отличается высоким качеством содержания, сотрудникам гарантирована соцзащита и эффективная занятость, что помогает учреждению развиваться. Бесконфликтность и стабильность, соблюдение социально-трудовых отношений – вот залог успеха этого коллектива.

- Пришла информация из центрального комитета: первое место в России! Это результаты взаимодействия главврача, профкома и коллектива. Я вас искренне поздравляю с этим достижением, - открыла торжество председатель Волгоградской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Ирина Ерохина.

Поздравить руководство перинатального центра и их сотрудников приехала целая делегация.

- Ваш коллективный договор поразил всех оформлением: символ Волгограда – Родина-мать на обложке, на обороте Волга и города. Это было потрясающе! Но самое главное - сам коллективный договор. Ваши достижения – результаты условий договора, которые выполнялись. Члены Центрального комитета без труда выбрали победителя. Волжский, казалось, не такой знаменитый город, но вы его прославили на всю страну, - душевно поздравил председатель Ростовской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ, член Общественной палаты Ростовской области Олег Борцов.

Выступила перед победителями председатель Адыгейской республиканской организации Профсоюза Любовь Усачева:

- Я как член комиссии хочу сказать – мы сделали правильный выбор. Ваш коллективный договор вызывает гордость. У вас очень хорошее взаимопонимание с администрацией. Потому что только в таких условиях строится работа. Спасибо за ваш благородный труд,

Не менее важна работа с областными коллегами. Представители комитета здравоохранения также приехали поздравить сотрудников Центра.

- Это наш любимый дом, ведущее учреждение. Очень приятно собираться по праздничному случаю, когда ваше достижение основано на взаимной поддержке, как в большой семье. Вы делаете хорошие показатели, спасаете жизни – это самое главное, - поздравила начальник отдела организации медицинской помощи матери и ребенку комитета здравоохранения Волгоградской области Алла Чебаткова.

И, наконец, слово взял главврач.

- Наши заслуги – общий труд. Спасибо большое, что нас заметили, выделили и так высоко оценили. Для Волгоградской области это большое достижение. Приятно, что о Волжском узнает больше россиян с положительной стороны. У нас есть отличная медицина и лучший перинатальный №1. А мы будем работать и приносить людям пользу, - поблагодарил присутствующих главврач «Волгоградского областного клинического перинатального центр № 1 имени Л.И.Ушаковой» Александр Бухтин.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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