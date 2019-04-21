В Волгограде неадекватный водитель на фуре снес иномарку и грузовик с вином

Очевидцами погони на улице Землячки стали десятки волгоградцев. Около шести часов вечера 20 апреля фура MAN виляла по трассе, пытаясь скрыться от сотрудников полиции. Поняв, что далеко не уехать, водитель все-таки остановился. Пока правоохранители подъезжали к месту, его скрутили остановившиеся горожане. По мужчине видно, что он находился в явно неадекватном состоянии. Как оказалось, чуть ранее он устроил крупное ДТП.

- Фура догнала «Газель», ту пришибло к Suzuki. В Suzuki были дети, их госпитализировали. Фура скрылась с места, но водителя догнали, - рассказала Анастасия Панферова.

В иномарке, по словам очевидцев, находились дети. Фото: Макс Мел

Грузовик и иномарка оказались выброшены на обочину, а сама фура прилично смята. Хотя это не помешано виновнику аварии отчаянно скрываться от стражей порядка.

Полицейские проводят проверку, информация о пострадавших уточняется.