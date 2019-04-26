До конца года в долгострое ЖК «Парк Европейский» сдадут четыре дома из 13

ЖК "Парк Европейский" – самый крупный и самый проблемный долгострой в Волгограде – больше 1300 обманутых семей. После многолетней борьбы у дольщиков появилась реальная надежда, что свои выстраданные квадратные метры они все-таки получат. Правда, к этому шли они очень долго.

- Я купил квартиру еще в 2014 году. Когда стало ясно, что у компании появились проблемы и стройку она продолжать вряд ли будем, мы стали стучаться во все двери. А чтобы уберечь остальных волгоградцев от покупки здесь квартир (застройщик стал демпинговать цены) стояли с плакатами у офисов продаж, - вспоминает пострадавший дольщик Олег Буханцев. Он вместе с другими коллегами по несчастью 26 апреля встретился с представителями администрации и застройщика прямо на строительной площадке, где сейчас полным ходом идут работы.

НА строительной площадке встретились представители застройщика, администрации и сами дольщики.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

- Мой дом сдается первым, квартира на шестом этаже. Но я до сих пор боюсь радоваться. Сейчас живу в старом доме, на прошлой неделе в нем был пожар. Когда брала ипотеку, рассчитывала, что дом сдадут в 2016, продам старое жилье, покрою кредит. А в итоге пока вынуждена выживать в нечеловеческих условиях, - делится своими переживаниями Ольга Головчанская. Подобных историй - десятки. Кто-то взял ипотеку и снимает жилье, кто-то вынужден жить вместе с родителями. Многие воспользовались господдержкой при заключении договора.

Ольга Головчанская очень ждет ключей от новой квартиры.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

- Я вложил в покупку квартиры маткапитал. Мы уже отчаялись, думали, что его потеряли. Но среди дольщиков оказались настоящие борцы. Все вместе мы смогли добиться поддержки региональных властей, они пошли нам навстречу, за это им большое спасибо, - рассказывает свою историю Виталий Скоробогатов.

Поворотный момент наступил в прошлом году, когда власти Волгоградской области добились передачи себе полномочий в решении вопроса с проблемной стройкой. К этому моменту правоохранительные органы уже возбудили уголовные дела - руководство «Квартстроя» увело 800 миллионов рублей дольщиков. В ноябре местные депутаты с подачи чиновников утвердили губернаторский закон «О мерах по защите прав пострадавших участников строительства МКД на территории Волгоградской области». Бюджет компенсирует часть затрат новому застройщику – СК «Пересвет-Юг». Без этих денег компании было бы не выгодно браться за такой большой объект.

- Застройщик обещает сдать четыре дома в этом году, и есть полная уверенность, что он свои обязательство выполнит. В июне жители первого дома уже получат квартиры. К 2022 году построят еще девять. В целом объект очень тяжелый, у предыдущего застройщика был и увод денег, и нецелевое использование. Всего дефицит застройки составляет 1 миллиард рублей. Мы пытаемся добиться финансовой поддержки из Москвы, но даже если ее не будет, то в трехлетний бюджет мы уже заложили средства на достройку этих домов - комментирует ситуацию Валентина Гречина, заместитель губернатора Волгоградской области.

Первый дом собираются сдать уже в июне.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА

- Все идет по плану, - заверил собравшихся дольщиков и генеральный директор компании «Пересвет-Юг» Алексей Цуканов. - Схема отработана уже на других долгостроях, которые мы завершали. Все дольщики получат свои квартиры. Сейчас решаем вопрос с отдельной парковкой – дома стоят очень плотно. Возможно, вместо одного из домов, будем делать стоянку. Но все это пока на стадии обсуждения.

Кстати, появится в микрорайоне и школа – сразу же на два ЖК: "Парк Европейски" и ЖК "Санаторный". Сейчас решается вопрос с Москвой с выделением под строительство федеральных денег.