2019-04-18T10:10:51+03:00
Общество

В рудник Гремячинского ГОКа спустили «Крота»

Машина предназначена для ремонта горно-шахтного оборудования
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Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» продолжает реализацию масштабного инвестиционного проекта освоения Гремячинского месторождения калийных солей и строительство подземного и поверхностного комплексов комбината по добыче и переработке калийных солей Гремячинского месторождения.

Руда для дальнейшей переработки на сильвинитовой обогатительной фабрике добывается в подземном комплексе рудника, который располагается на глубине 1150 метров. Сейчас шахтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» осуществляют проходку горизонтальных горных выработок – построено уже более 8 км, в руднике завершаются работы по креплению транспортного уклона на главный водоотлив.

В апреле сотрудники предприятия спустили в рудник и ввели в эксплуатацию автомашину «Крот», предназначенную для ремонта горно-шахтного оборудования.

«Крот» имеет небольшие, по сравнению с другой шахтной спецтехникой, размеры – высота – 2300 мм, длина – 5790 мм ширина – 2270 мм, масса – 5800 кг. Скромные габариты обеспечивают маневренность, необходимую для передвижения в ограниченном пространстве рудника.

Спуск техники в шахту – очень кропотливый и трудоемкий процесс. Сначала машину разобрали на отдельные составляющие - кузов, шасси, агрегаты, которые по отдельности спустили в рудник, затем снова собрали.

В подземных условиях к машинам предъявляются особые требования безопасности. Поэтому «Крот» оснащен системой очистки выхлопных газов и системой пожаротушения состоящей из двух модулей, установленных в моторном отсеке.

Предназначение «Крота» - ремонт горно-шахтного оборудования, доставки ремонтной бригады и грузов по подземным горным выработкам. Для этого машина снабжена необходимыми инструментами – гидроманипулятором, сварочным энергоагрегатом,

Новая автомашина хорошо показала себя в деле. Сейчас «Крот» и его более габаритные собратья – комбайны «Урал», машина Минка и другая спецтехника - успешно трудятся на проходке выработок рудника Гремячинского ГОКа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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