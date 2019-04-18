Астраханским депутатам запретили оскорблять и материться в соцсетях

Это раньше народные избранники на заседаниях могли по-тихому всхрапнуть. Сейчас же большинство развлекает себя соцсетями, тем самым становясь ближе к народу. Правда, иногда сближение оборачивается некрасиво склокой в комментариях или крепким словцом в адрес оппонента. Астраханская областная Дума озаботилась моральным обликом депутатов и решила скорректировать кодекс этики, осовременить, так сказать. Запретить мат, грубые и оскорбительные выражения в интернете.

С первого раза собрать необходимые 30 голосов не получилось. Видимо, кто-то решил, что это ограничение свободы слова. Но со второй попытки председатель получил нужное большинство.

В качестве наказания провинившийся депутат сквернослов обязан будет публично извиниться перед тем, кого оскорбил. Есть и более строгие меры, например, лишение слова, что для народного избранника смерти подобно

Правда, не все одобряют подобное решение.

- Менять регламент было лишним. Есть прописные истины. Нецензурно выражаться запрещено всем, в том числе и депутатам. Будь то заседание, или интернет, - считает депутат Астраханской областной Думы Петр Кириллов.

КСТАТИ

В Волгоградской областной Думе уже наказывали за мат. Правда, все происходило не в виртуальной реальности, а на обычном заседании. Депутат Александр Осипов весьма эмоционально и нецензурно отреагировал на возражение депутата-коммуниста. Комиссия по этике обязала несдержанного парламентария публично извиниться перед оппонентом.