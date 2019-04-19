«Чистая страна»: в Волгограде обсудили вопросы экологического благополучия региона

В форуме примут участие ведущие эксперты-экологи из всех регионов нашей страны. Волгоградскую область представляет региональный координатор партпроекта, председатель Экологического совета при областной Думе, вице-спикер регионального парламента Ирина Соловьева.

А накануне в Волгоградской областной думе состоялся «круглый стол», посвященный вопросам реализации партпроекта "Чистая страна" в регионе.

За последние пять лет в области проделана большая работа по ликвидации экологического ущерба, накапливавшегося годами, оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы, уменьшению вредных выбросов в атмосферу промышленными предприятиями, внедрению ими наилучших доступных технологий. Но проблем еще предостаточно. За круглым столом собрались депутаты, представители надзорных и природоохранных ведомств, члены Экологического совета при областной Думе и рабочей группы реготделения партии «Единая Россия» по реализации партпроекта, от которых зависит дальнейшее решение наболевших вопросов.

- Мы все понимаем, что решить в одночасье проблемы, накопленные десятилетиями, просто невозможно. Предстоит выполнить огромный объем работы, но сделать ее необходимо в интересах будущих поколений. Именно для координации наших действий мы сегодня с вами и собрались, - сразу же обозначила задачу Ирина Соловьева.

А проблем, действительно, накопилось немало. Самые острые из которых касаются работы нового регоператора по вывозу мусора.

Претензий со стороны граждан к региональному оператору было так много, что рабочая группа «Единой России» по реализации проекта «Чистая страна» приняла решению открыть свою «Горячую линию». По телефону 38-44-56 граждане могут оставлять свои обращения.

- Судя по количеству звонков на горячую линию, не все волгоградцы довольны тем, как идет переход на новую систему. К нам поступило 557 обращений. Они касались отсутствия платежек за вывоз мусора, несоответствия числа прописанных в доме с начислениями. Были несогласные с высокими тарифами за вывоз мусора. Но большинство жаловались на невозможность дозвониться на горячую линию регоператора. Какая бы ни была экономика предприятия, эти вопросы надо решать! - акцентировала внимание представителей компании Соловьева.

Кстати, число операторов на горячей линии регоператора все-таки заставили увеличить. Обсуждались и другие проблемы. Как наладить вывоз мусора в труднодоступных поселках, куда по бездорожью можно добраться только на вездеходе? Как ускорить процесс актуализации базы данных потребителей? Как планомерно перевести волгоградцев на раздельный сбор мусора? По каждому пункту на заседании обозначили круг вопросов и предложения по их решению.

Еще одна больная тема, которую затронули присутствующие, - полулегальные теплицы на волгоградских полях, которые наносят вред окружающей среде. Да, их стало меньше. Да, участились рейды, которые полиция проводит вместе с другими контролирующими органами и местными администрациями. Но есть вопросы, которые на местном уровне не решить. Например, как бороться с химикатами непонятного происхождения, которые используют недобросовестные арендаторы?

Поговорили на круглом столе о снижении вредных выбросов в атмосферу, о том, как волгоградские промышленные предприятия модернизирую очистные сооружения, как ведется очистка водоемов и Волго-Ахтубинской поймы, как не допустить повторного засорения территорий.

- Все рассмотренные на круглом столе вопросы находятся на постоянном контроле как губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, регионального отделения партии «Единая Россия», так и общественности. В регионе сформирован системный, комплексный подход к решению экологических задач, - подчеркнула Ирина Соловьева. - Мы регулярно бываем в районах области, посещаем объекты, чтобы на месте получить оценку ситуации, привлекаем к этой работе местных активистов. Только так, объединив усилия органов власти, экологов и общественности, можно добиться реального результата.

По результатам этого заседания участники круглого стола сформировали предложения, которые вынесут на обсуждение на экологическом форуме в Челябинске.