Актер Григорий Калинин: в Волгоград надо вернуться не по работе

Фильм «Миллиард» режиссера Романа Прыгунова выходит в прокат 18 апреля. Но уже вчера, на предпремьерном показе, некоторые волгоградцы успели оценить все прелести этой авантюрной комедии. Причем смогли не только фильм посмотреть, но и вживую пообщаться с одним из главных героев картины: в Волгоград презентовать «Миллиард» приехал Григорий Калинин. Он сыграл в фильме необычного персонажа по имени Эдуард, то ли афериста-сектанта, то ли психолога. Перед показом актер устроил в Волгограде автограф-сессию, пообщался с поклонниками, а затем посмотрел свою работу вместе с ними в кинотеатре.

Какие впечатления? Самые положительные. Зрители и смеялись, и сопереживали, где-то грустили, где-то сердились… Но никто не ушел из зала равнодушным. Когда на экране замелькали титры, зал взорвался аплодисментами.

- Очень рад, что, несмотря на дождь и ветреную погоду, волгоградцы пришли на премьеру. Приятно видеть радостные лица в зале после просмотра картины. Значит, мы добились своей главное цели – зарядить каждого положительными эмоциями, - признался после просмотра в Волгограде Григорий Калинин.

Григорий признался, что таких персонажей, как Эдуард в «Миллиардере», он еще не играл. А на вопрос: «Понравилось ли ему работать с Машковым (который сыграл главную роль олигарха)?», артист ответил, что весь процесс съемок был доброжелательным, и это сказалось на итоговой работе.

- Машков – человек, который располагает к себе, и работать с ним было спокойно. Да, были во время съемок небольшие огрехи, ведь сценарий переписывался несколько раз, но, думаю, своей игрой и настроением мы сгладили все эти недочеты, - говорит актер.

- Волгоград успели посмотреть? – спрашиваем у артиста.

- Нет, не успел к сожалению. Думаю, что в Волгоград надо ехать не по работе, а приехать сюда погулять, проникнуться здешней атмосферой. Так что будет повод вернуться.

- А «Миллиард-2» будет?, - уже интересуются зрители.

- Я, честно, не владею такой информацией. Но, судя по титрам в конце фильма «To be continued», наверно, у авторов есть такие задумки.

СПРАВКА "КП"

Григорий Калинин родился в семье актеров, так что с самого детства его призвание было предопределено. Первый раз он вышел на сцену, когда ему было всего 6 лет. Окончил филиал ГИТИСа, снимался сначала в эпизодических ролях. Известность получил за роли в фильмах «Дохлая кошка», «Влюбленные в Киев», «Туман», а также сериалам «Паук», «Собачья работа», «Остров».

В 2018 году Григория Калинина отобрали на пробах на роль психолога в приключенческой криминальной комедии «Миллиард» режиссера Романа Прыгунова , где его партнерами по съемочной площадке стали Владимир Машков, Марина Петренко, Александра Бортич, Гела Месхи и другие.