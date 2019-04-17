2019-04-17T11:37:28+03:00
Экономика

ВТБ выдал банковскую гарантию на реконструкцию здания суда в Самаре

ВТБ предоставил банковскую гарантию обеспечения обязательств АО «ВТС-9» на сумму около 650 млн рублей сроком до 31 января 2020 года
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Цель проекта - проектирование и реконструкция в Самаре здания Шестого кассационного суда общей юрисдикции.

Офисное здание с подземной парковкой будет реконструироваться в границах улиц Дерябинская и Самойловская Железнодорожного района Самары. Объект планируется построить до конца текущего года.

Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Руслан Еременко отметил: «Сегодня мы активно работаем с региональными застройщиками как в сфере проектного финансирования, так и в части предоставления банковских гарантий на исполнение обязательств по контрактам. У нас есть все условия, чтобы это сотрудничество было успешным. Поэтому для нас важно, что сегодня одна из крупнейших строительных компаний Самарской области выбирает банком-гарантом именно ВТБ».

Генеральный директор АО «ВТС-9» Андрей Костенко подчеркнул: «Участие в таком масштабном строительстве сегодня почти невозможно без надежного финансового партнера. Уверен, что сотрудничество с ВТБ позволит нам успешно реализовать наш инфраструктурный проект».

Справка

АО «ВТС-9» является ведущей генподрядной организацией ГК ВТС. Предприятие ведет строительство и реконструкцию, а также масштабный капитальный ремонт промышленных зданий и сооружений, административных, жилых и коммерческих объектов «под ключ» собственными силами в максимальных объёмах. Общая численность сотрудников компании составляет более 350 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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