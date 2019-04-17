2019-04-17T15:25:46+03:00
Спорт

«Ребята наконец-то поверили в себя»: Рекечинский о победах «Ротора»

Генеральный директор волгоградского футбольного клуба рассказал о планах и перспективах
Екатерина СИМОХИНАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Футболисты не расслабляются, готовятся с каждой игре серьезно.Футболисты не расслабляются, готовятся с каждой игре серьезно.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Волгоградский «Ротор» идет на победной волне: с начала сезона в 2019-м году ни одного поражения, две ничьи и пять побед. Такого сине-голубые не демонстрировали уже давно. А после победы в Нижнем Новгороде «Ротор» поднялся на девятую строчку турнирной таблицы. Результат впечатляет. Поэтому первый и главный вопрос, который задали сегодня, 17 апреля, журналисты на пресс-конференции генеральному директору «Ротора»: «Как удалось? В чем секрет внезапного успеха команды?»

- Да нет никакого секрета, - уверяет Андрей Рекечинский. - Это просто результат планомерной работы всего коллектива, начиная от людей, которые занимаются административной работой в клубе, заканчивая главным тренером. Хотя, надо отметить, что Павлу Могилевскому (кстати сегодня, 17 апреля, тренеру сине-голубых исполнилось 39 лет) удалось создать слаженный коллектив. С ним ребята поверили в себя. Сейчас, мне кажется, ребята действительно поняли, что они могут выиграть у любого соперника, даже у такого сильного, как ФК «Нижний Новгород». Главное выходить на каждый матч с одной целью – побеждать.

По словам гендиректора, эта уверенность заставила и соперников по-другому взглянуть на волгоградскую команду.

- На нас уже смотрят, как на лидера чемпионата, который может преподнести сюрприз для любой команды.

- Будет ли поставлена перед командой новая задача, например, выбиться в лидеры ФНЛ. Готовы ли к переходу в Премьер-лигу?

- Давайте не будем заглядывать так далеко. Впереди у нас еще семь игр в этом сезоне ФНЛ. По итогам будем строить планы, и формировать команду под определенные цели.

Рекечинский уверяет, что у "Ротора" впереди будут только победы.

Ну, а ближайшая цель – победа в матче с ФК «Армавир», с которым «Ротор» встречается на «Волгоград Арене» уже в эту субботу – 20 апреля.

- Игроки как настроены, не впали в эйфорию от побед? – иронизируют журналисты.

- В эйфорию точно не впали. Готовятся и работают, как обычно. С аутсайдером турнира всегда играть тяжелее. Потому что им обычно терять уже нечего и они выходят на игру раскрепощенные: если выиграют – молодцы, не выиграют – никто их и не осудит, тем более, если проиграют такой команде, как «Ротор».

Начало – в 14.00.

- Пользуясь случаем, хочу пригласить волгоградцев на игру! Вы – наш двенадцатый игрок, вы – наша поддержка. Помните, игроки «Ротора» играют для вас, так что ждем всех на стадионе! – зазывает волгоградцев Андрей Рекечинский.

Напомним, в клубе решили «заморозить» цены на билеты до конца сезона. Все билеты на трибуны А и С будут стоить 200 рублей, а на трибуны В и Д - 100 рублей!

ИСТОЧНИК KP.RU

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