Количество точек сбора ТКО приближается к 15 тысячам

Региональный оператор продолжает работу по обустройству территории Волгограда и Волгоградской области. За прошедшую неделю число пунктов сбора увеличилось почти до 15 тысяч.

Всего по данным на 15 апреля в Волгоградской области действуют 14594 точки сбора ТКО. К оборудованию контейнерных площадок региональный оператор подходит индивидуально, с учетом специфики накопления, состава и метода сбора мусора. К уже привычным контейнерам объемом 1,1 и 0,66 кубометра добавились еще два новых вида: вместимостью 0,36 и 0,24 м3.

Лидирует в установке больших контейнеров в апреле Дзержинский район. На его территории появилось еще 12 емкостей объемом 1,1 кубометра. 14 контейнеров по 0,66 м3 установлено в Центральном районе. Там же появились шесть контейнеров по 0,24 м3. При этом размещение малых контейнеров еще продолжается. Каждую неделю количество контейнерных площадок увеличивается. Их рост отмечается не только в городе, но и по области – в частности, в Городищенском и Светлоярском районах.

Невозможно оказывать услугу качественно без развития инфраструктуры, а значит обустройство и модернизация площадок для сбора мусора – одна из главных задач регионального оператора. На горячую линию и в единый контакт-центр «Управления отходами – Волгоград» ежедневно поступают новые заявки на организацию дополнительных мест сбора отходов. Каждое обращение тщательно прорабатывается в непосредственном взаимодействии с управляющими организациями и органами местного самоуправления. Будут приняты все необходимые меры для обеспечения бесперебойного и качественного сбора и вывоза ТКО в регионе.