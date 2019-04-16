2019-04-16T09:44:32+03:00
Авто

GEELY ATLAS – история одной любви

Отзывы тех, кто в ATLAS, как дома
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Фото официального дилера «Волга-Раст».Фото официального дилера «Волга-Раст».
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Этот кроссовер известен миру под самыми разными именами: кто-то его покупает под именем X7 Sport[1], на некоторых рынках он известен под суббрендом Emgrand[2]. На своей родине в Китае автомобиль получил популярность как Boyue[3], который по состоянию на 2018 год смог достичь 3-го места в рейтинге продаж с цифрами около 300 тысяч авто в год.

В России и странах СНГ этот внедорожник представлен под маркой Geely Atlas, и все больше набирает популярность среди ценителей данного класса легковых авто: за начало 2019 года владельцами азиатского кроссовера стали более 800 человек (по данным сайта Chinamobil.ru)

Опыт показывает, что не все, произведенное с пометкой Made in China, нужно подвергать нездоровому скепсису. И многие отзывы реальных владельцев говорят о том же.

ПРЕИМУЩЕСТВА GEELY ATLAS: ЗАСТАВЛЯЕТ ЗАДУМАТЬСЯ

Многие автовладельцы уже в деле оценили возможности и достоинства представителя китайского автопрома. После первых же заездов автоэксперты и обычные водители заметили явные достоинства Geely Atlas:

- Высокое качество сборки — вы не найдете зазоров, двери закрываются без скрежета, крышка багажника опускается тихо и плавно, а все крепления исполнены надежно и прочно.

- Отличная шумоизоляция — шумоизолирующие кожухи на моторном отсеке и колесных арках повышают защиту от шума и делают поездки максимально комфортными.

- Характеристики подвески — в дороге никто из сидящих в автомобиле не почувствует резких рывков даже при попадании в ямки или на «лежачие полицейские». Этот паркетник способен резво маневрировать и без заносов входить в любые повороты.

- Серьезная антикоррозийная защита — все детали оцинкованного кузова перед финальной покраской проходят комплекс горячего фосфатирования, катафореза и покрытия воском.

Отзыв владельца: До приобретения Джили Атласа был большой опыт вождения других китайских внедорожников. Но все же Geely Atlas решил освоить сначала по рекомендациям, найденным в руководстве по эксплуатации. К достоинствам модели хочется отнести три режима работы двигателя.

Для городских условий наиболее оптимальным является "стандартный", при котором можно осуществить качественное управление кроссовером. Объем движка под капотом составляет 2,4 литра. Конечно, на улицах с оживленным движением это лишне, но на скоростном это будет преимуществом перед другими подобными автомобилями. Для такого стиля предусмотрен «спортивный» режим двигателя. Третий – «эко» предназначен для экономичного потребления топлива. По расходу китаец не прожорлив, все показатели в пределах ожидаемых значений.

Подвеска на авто мягкая, что не дает замечать неровности и шероховатости на дороге. Внешний вид у Атласа на уровне других машин аналогичного класса.. Из плюсов Джили хочу отметить отличную шумоизоляцию – посторонние звуки не поступают при передвижении во внутрь салона. Особых нареканий по ходовой части не возникло, хотя купил кроссовер чуть более полугода назад. Багажник для емких грузов не рассчитан, но для обычных семейных покупок идеален. При оформлении в торгующей компании предоставили солидную скидку, поэтому в целом о внедорожнике только хорошее впечатление.

Вячеслав Ткаченко, отзыв о Geely Atlas 2.4, Autospot.ru

5 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ GEELY ATLAS

1. Конструкция автомобиля.

Здесь разработчики пошли дальше обычной схемы, когда за основу бралась известная американская или европейская модель, снятая с конвейера, «освежался» образ и снижалась себестоимость за счет отсутствия некоторых опций и установки моторов старого поколения.

Фишки Atlas

- Внешний облик — Были приглашены известные дизайнеры, одним из которых стал Питер Хорбери, из-под «пера» которого и появился лаконичный и стильный образ внедорожника.

- Собственная оригинальная платформа — кроссовер имеет подвеску с независимой архитектурой, передние стойки McPherson[4] и многорычажные задние.

- Солидные габариты авто — колесная база 2670 мм, ширина 1831 мм, длина кузова 4519 мм, высота 1694 мм6 такие габариты приближают Geely Atlas к мировым стандартам среди автомобилей данного класса.

- Клиренса 190 мм —вполне достаточно для компактного внедорожника, рассчитанного на комфортную езду по городским дорогам и выездам на природу.

2. Обновленный экстерьер модели

По замыслу дизайнеров и инженеров внешний облик прорисован «с оглядкой» на теорию золотого сечения и продуманной гармонии пропорций и эстетики. В каждой линии кузова, каждом блике на поверхности можно найти отображение источника вдохновения команды дизайнеров: свободный и уверенный в себе, как дикий хищник, светодиоды в фарах — подобие звездного неба и галактические кольца — на решетках радиатора.

Брутальный спортивный стиль подчеркивается ровными четкими линиями, явно прорисованными боковыми гранями, массивными колесными арками.

Но проще говоря, этот элегантный паркетник привлекает необычным и аутоэнтичным обликом, нехарактерным для азиатского автопрома и поэтому привлекательным для тех, кто решился купить Geely Atlas.

Фото официального дилера «Волга-Раст».

Фото официального дилера «Волга-Раст».

3. Достойный салон — вот, что действительно выше всяких похвал: качество и мягкость пластика с имитацией прострочки, накладные элементы декора на дверях и передней панели. Внутри автомобиля вы забудете, что находитесь внутри кроссовера из Китая: здесь царит атмосфера надежного европейца или японца:

- Топ-версия комплектации Geely Atlas оснащена цифровой приборной панелью с 7-дюймовым экраном, качественной мультимедийной системой с сенсорным LCD дисплеем на 8 дюймов, интеллектуальной 3D-навигацией с функциями автоматического и ручного поиска.

Фото официального дилера «Волга-Раст».

Фото официального дилера «Волга-Раст».

- Просторность салона позволяет с удобством размещаться водителю и пассажирам средней комплекции.

- Функциональный багажник с объемом 320 л. разместит все необходимое для поездок по городу и путешествий небольшой компанией. Под ковриком есть дополнительное пространство для хранения мелочей.

4. Технические характеристики

На просторах России можно встретить 3 версии кроссовера Geely Atlas:

- 1,8 л. (184 л.с.) – недавно появившаяся в продаже комплектация с турбированным двигателем.

- 2 л. — способен развить мощность в 141 л.с., имеет передний привод и механическую коробку передач на 6 ступеней.

- 2,4 л. — эта версия по мощности доходит до 148 л.с., есть возможность выбрать между 2WD и 4WD, а также приобрести модификацию с классическим 6-ти ступенчатой АКПП.

Максимальная скорость достигает показателя в 185 км/ч, до сотни разгоняется за 13 секунд и расходует топливо в режиме: 11-14 л в условиях города, 6-7 л по трассе.

Фото официального дилера «Волга-Раст».

Фото официального дилера «Волга-Раст».

Отзыв владельца: Скоро будет 2 года, как я приобрел себе чудо китайского автопрома. Geely Atlas существенно выделяется из представленных моделей этой марки. Семья переживала, что машина не оправдает ожидания, но оказалось все наоборот.

Машина выглядит прекрасно, на дороге ведет себя динамично и стойко. Пара минусов тоже есть, конечно, но они индивидуальные. В частности, мне изначально не понравилась регулировка руля и посадка, но со временем привык.

Сзади вообще нет регулировки сидений, но места очень много. На дороге не замечает преград, ямы пролетает легко, с подвеской тут постарались хорошо.

Юрий Радушинский, отзыв о Geely Atlas 2.4 (148 л.с.) АКПП 4WD 2016 г., Roadres.com

Такой внедорожник — идеальное сочетание цена/качество, которое дает возможность чуть больше, чем за 1 млн. руб. получить автомобиль и технологии достойного уровня. Уточнить всю необходимую информацию о Geely Atlas и пройти тест-драйв можно у официального дилера «Волга-Раст» по телефону: (8442) 55-22-77.

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[1] Икс Севен Спорт

[2] Эмгранд

[3] Бойе

[4] МакФерсон

ИСТОЧНИК KP.RU

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