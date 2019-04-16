Это не из-за дождя: на «Волгоград Арене» протекла батарея отопления

Волгоградцы уже привыкли, что после каждого дождя тонны песка и грязи стекают на нулевую продольную у подножия стадиона «Волгоград Арена». Мэрия даже заказала проект укрепления своей части склона за 10 миллионов рублей. А «Спортинжиниринг» решил провести геоисследования склона под ареной. Однако 16 апреля в сети появилось видео затопленного стадиона «Волгоград Арена» после прошедшего накануне дождя. По силе его не сравнить с июльскими ливнями, когда спортивная арена в буквальном смысле едва не уплыла. Но на видеозаписи видны лужи в коридоре начиная от проходной. Голос за кадром рассказывает, что ночью дождь снова затопил стадион после ремонта: «Люди недовольны, в шоке просто: 20 миллиардов плюс ремонт».

Все сухо, лифты работают - уверяют на "Волгоград Арене".

Однако как прокомментировали «КП-Волгоград» в службах стадиона, причиной потопа стала вовсе не прохудившаяся крыша, прорвало батареи отопления.

- В одном из коридоров произошла утечка воды из системы отопления, лужи убрали за 20 минут, - сообщил собеседник. - Лифты работают, полы сухие.

В доказательство даже сняли видео с подробным осмотром не только пола, но и потолка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/703545" frameborder="0"></iframe> Волгоград арена после дождя 16 апреля 2019 года.

Напомним, в первый раз построенный к ЧМ-2018 стадион уплыл в финальный день мундиаля - 15 июля 2018 года. Вода бурным потоком лилась с потолка, пострадали от водопадов и вип-трибуны, и коридоры, и пресс-центр, и помещения для размещения команд и служб. Тогда июльский ливень не только устроил наводнение во внутренних помещениях спортивной арены, но и размыл склон у стадиона.

С тех пор топило стадион не раз. Весной 2019 года у болельщиков «Ротора» будет немало шансов лично убедиться в надежности крыши и систем водоотведения или наличии проблем. Ближайший матч пройдет 20 апреля.