Волгоградский мед масштабно отметил Всемирный день здоровья

Количество участников проведенных мероприятий трудно сосчитать. Только активистов вуза в них приняли участие несколько сотен. Охват аудитории, внимание которой удалось привлечь к теме здорового образа жизни, - несколько тысяч человек. А масштаб проведенных мероприятий был настолько широк и ориентирован на столь разные категории участников, в том числе возрастные, что можно говорить о внушительном размахе празднования.

С первых весенних дней стартовал марафон интересных и полезных мероприятий, в том числе для пользы здоровья волгоградцев. «День здоровья полости рта» прошел для воспитанников детских садов и младших школьников города. Его провели сотрудники стоматологического факультета и студенты-стоматологи ВолгГМУ.

Студенческий совет ВолгГМУ, волонтерский центр ВолгГМУ, региональное отделение Волгоградской области ВОД «Волонтеры-медики» в течение недели в парке «Баку», в Комсомольском саду, в парке им. Саши Филиппова, в сквере имени А. С. Пушкина, на верхней террасе Центральной набережной, в Ворошиловском ТЦ, в ТК «Пирамида» организовали «энерготочки». Они постарались максимально повысить интерес жителей города к своему здоровью. Волонтеры провели блиц-опросы, индивидуальные беседы с населением, раздавали листовки с советами по здоровому питанию, о профилактике депрессивных состояний, о профилактике гиподинамии, информационные буклеты с приглашением посетить физкультурно-оздоровительный комплекс «Волгомед», который находится практически в центре города и др.

Фото из архива ВолгГМУ.

Активистами проведены открытые уроки по основам здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях Волгограда и города Волжского с проверкой знаний. В одной из аптечных сетей волонтеры-медики предлагали посетителям измерить артериальное давление.

Фото из архива ВолгГМУ.

Сотрудниками разных кафедр ВолгГМУ организованы просветительские мероприятия для студентов Волгоградского строительного техникума. В детских садах города прошли физкультурно-интеллектуальные игры. Воспитанники детсадов приняли участие в викторине «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья». Также проведены беседы с родителями «Готовимся к летнему сезону - закаливание как механизм укрепления здоровья».

Студенты медуниверситета стали участниками физкультурно-интеллектуальной игры «В здоровом теле - здоровый дух», конкурса-игры «Лимбо», конкурса пословиц о ЗОЖ, конкурса моделирования профессиональной ситуации, спортивного конкурса «Керлинг по-нашему».

Сотрудники вуза провели круглый стол «Актуальные проблемы здоровья населения и пропаганда ЗОЖ», где прозвучали доклады и обмен мнениями по самым разным темам. Вот некоторые из них: «Актуальные проблемы здоровья населения Российской Федерации и Волгоградской области», «Основные направления санитарно-просветительной работы и пропаганды ЗОЖ», «Роль студенческого волонтерского движения в формировании ЗОЖ», «Сочетанное влияние здорового питания и физических нагрузок при остеохондрозе: мифы и реальность».

В ФОК «Волгомед» прошли мастер-классы по хатха-йоге и аштанга-йоге, соревнования по стрельбе в электронном стрелковом тире.

Фото из архива ВолгГМУ.

В воскресный день 7 апреля велоклубом ВолгГМУ был организован велопробег, в котором смогли принять участие все желающие. Любители велосипедного спорта проехали от главного корпуса медуниверситета на площади Павших Борцов до стадиона «Волгоград Арена», где стали участниками массового флешмоба «Зарядка с чемпионом». Это мероприятие также было организовано Волгоградским госмедуниверситетом и стало кульминацией празднования Всемирного дня здоровья.

Флешмоб проводился перед началом футбольного матча. Поэтому в мероприятии смогли принять участие не только студенты, но и болельщики. Всего на зарядку перед стадионом собралось несколько сотен человек.

Поддержать участников флешмоба и поздравить с праздником приехала олимпийская чемпионка по плаванию на открытой воде Лариса Ильченко. В проведении зарядки принимали участие девочки из сборной ВолгГМУ по фитнес-аэробике. Пасмурная прохладная погода с легким ветерком не испортила праздничного настроения. «Зарядка с чемпионом» добавила позитивного настроя участникам флешмоба.

Фото из архива ВолгГМУ.

Всемирный день здоровья прошел, его отметили с размахом, но это не значит, что завершены мероприятия. Волгоградский мед постоянно ведет активную работу по сохранению и поддержанию здоровья не только сотрудников и студентов вуза, но и жителей города-героя.

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