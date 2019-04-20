Волгоградский «Ротор» проиграл «Армавиру»: счет – 0:1

20 апреля на стадионе «Волгоград Арена» состоялась встреча волгоградского «Ротора» с «Армавиром» в рамках 32-го тура Олимп-Первенства ФНЛ.

Пять игр подряд сине-голубые уверенно побеждали противников и с зоны вылета добрались до 9 строчки (45 очков) в турнирной таблице. А вот «Армавир» был явным аутсайдером (30 очков), однако первый тайм начался жарко: на 13-ой минуте Падерин пробил гол в ворота «Ротора». Ситуация резко накалилась. Болельщики, мечтавшие о шестой победе, а их на стадионе насчитывалось более 17 тысяч человек, как могли поддерживали любимую сборную.

Второй тайм сине-голубые атаковали ворота соперника, но им так и не удалось забить ни одного гола. Даже добавленные четыре минуты не спасли ситуацию: «Ротор» прервал беспроигрышную серию матчей. Это стало настоящим шоком для фанатов. Волгоградская команда по-прежнему занимает 9 место в таблице, а вот их следующий соперник дышит в спину. 24 апреля 2019 года в рамках 33 тура команда сыграет в гостях с ФК «Краснодар-2». Хозяева поля всего на одно очко отстают от сине-голубых и их встреча будет по-настоящему зрелищной.

Составы команд:

«Ротор»: Лобанцев, Макеев (Лобкарёв, 71), Васильев, Байрыев (к), Пискунов, Попов, Фатуллаев, Султонов, Шарипов (Самсонов, 62), Саная, Муллин (Коротаев, 87).

«Армавир»: Руденок, Кутин (Соловьев, 40), Мирошниченко (к) (Концедалов, 60), Таказов, Тен, Лусикян (Суханов, 90+), Падерин (Романенко, 68), Гурфов, Безлихотнов, Клопков, Синявский.

Гол: Падерин, 13.

Предупреждения: Саная, 24; Байрыев, 69 — Кутин, 17; Лусикян, 19; Падерин, 36; Таказов; Синявский, 90+.

Главный судья: Антон Анопа (Благовещенск)

Волгоград. Стадион «Волгоград Арена». 17631 зритель.