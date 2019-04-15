Honda CR-V –кроссовер с характером!

В Россию поставляется Honda CR-V, которая собирается в США, при этом доступные у нас комплектации отличаются от представленных на американском рынке.

Оставим внешний вид оценивать дизайнерам и эстетам, а перейдем к техническим характеристикам автомобиля. Начнем с двигателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для отечественных владельцев Honda CR-V доступны два мотора:

- 2 литровый бензиновый двигатель SOHC[i] i-VTEC[ii], развивающий мощность в 150 л.с.

- 2,4 литровый мотор DI[iii] DOHC[iv]i-VTEC с непосредственным впрыском и мощностью в 188 л.с., который впервые представлен в России.

В результате двигатели оборудованные i-VTEC имеют приличный запас тяги на «низах» и хорошую мощность при высоких оборотах. Система управления мотором обеспечивает оптимальную отдачу двигателя в различных условиях, при любом стиле вождения и при максимально эффективном потреблении топлива. Производитель допускает использование бензина АИ-92. Показатель расхода топлива в загородном цикле составляет 6.2 л, а в смешанном – 7.5. Кроссовер до 100 км/ч разгоняется за 11,9 с.

Фото официального дилера компании ООО «ВР-Сакура».

Независимо от выбранного мотора кроссовер комплектуется полным приводом и вариатором. Возможность дистанционного запуска двигателей доступна для владельца уже в базовой комплектации кроссовера.

В обновленной Honda CR-V (специально для России) клиренс увеличили за счет более высоких пружин – до 180 мм на машине с 2-литровым мотором и 182 мм на модели с двигателем объемом 2,4 л.

В автомобиле спереди установлен McPherson[v], сзади - многорычажная система. Вместе с высоким клиренсом это дает отличную управляемость и проходимость автомобиля. Одно из новшеств – задние амортизаторы теперь установлены отдельно от пружин, а не проходят внутри них, как раньше.

За маневренность и плавность хода на российских дорогах у Honda CR-V отвечают стабилизаторы поперечной устойчивости и амортизаторы со сниженным внутренним трением. Для импортируемых в России автомобилей производитель производил дополнительную настройку подвески. Рулевое управление позволит водителю «чувствовать» автомобиль на любых скоростях и виражах, а информативную обратную связь с авто обеспечит электроусилитель руля с переменным передаточным отношением.

УПРАВЛЯЕМОСТЬ АВТОМОБИЛЯ

В угоду современным требованиям Honda CR-V оснащен ECO[vi] режимом, который снижает выбросы вредных веществ в атмосферу, экономит топливо и влияет на динамические характеристики двигателя. Садясь за руль 5 поколения CR-V, отключаем экологичный режим, выбираем стандартный вариант D, либо в спортивный – S. Машина ощутимо прибавляет в разгоне. По городу кроссовер показывает отличную динамику, уверенно входит в повороты и при желании позволяет резко перестраиваться. Благодаря большим зеркалам удобно контролировать ситуацию вокруг машины. Дополнительно в корпусе правого зеркала встроена камера, которая включается при каждом перестроении.

Электронное рулевое управление четкое, хорошо сбалансированное и естественное. Руль совершает всего 2,2 оборота от упора до упора. Тормоза быстро реагируют на нажатие, машина останавливается мягко. На педали легко дозировать усилие. Каждое колесо Хонды СРВ оснащено дисковым тормозным механизмом. Спереди тормоза вентилируемые, позволяет обезопасить их от перегрева.

Подвеска удачно балансирует на грани жёсткости и комфорта, мелкие неровности на дороге проезжаешь, не замечая их.

На трассе Honda CR-V приятно удивляет плавностью хода и высокой курсовой устойчивостью. На скорости 130-150 км/ч в салоне тихо, можно общаться с теми, кто сидит сзади, не повышая голоса.

ПОЛНЫЙ ПРИВОД И ПОВЕДЕНИЕ КРОССОВЕРА НА БЕЗДОРОЖЬЕ

В Honda CR-V полный привод реализован с помощью Real Time AWD[vii]. Основное достоинство подобной системы заключается в том, что полный привод подключается только тогда, когда это действительно необходимо. Это происходит автоматически, без каких-либо действий со стороны водителя. Для большинства дорожных условий полный привод не нужен и неэффективен, он потребляет больше топлива при минимуме реальной отдачи. Автоматически подключаемый полный привод работает следующим образом: постоянно функционирует передний привод в обычных, повседневных условиях эксплуатации, однако когда передние колеса начинают пробуксовывать, в действие автоматически начинают приводиться задние колеса, увеличивая тягу на колесах. С помощью системы Real Time AWD на задние колеса можно направить транслировать до 40 процентов крутящего момента, это на 57% больше, чем было до этого.

Фото официального дилера компании ООО «ВР-Сакура».

Благодаря такому приводу CR-V водитель может чувствовать себя уверенно на скользких, мокрых дорогах, на грязной просеке грунтовки или снежном подъеме.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Honda CR-V пятого поколения получила максимальную оценку безопасности Top Safety Pick+, которую присваивает IIHS[viii] (Страхового института дорожной безопасности США). Кроссовер был подвергнут усложненной программе тестирования, а также была испытана автоматическая система предотвращения ДТП.

Высокую оценку кроссоверу Honda CR-V помог получить внушительный перечень оборудования, которым японский автоконцерн оснастил эту версию кроссовера:

- 8 подушек безопасности, которые доступны уже в начальной комплектации машины;

- ABS/EB;

- система курсовая устойчивости;

- помощь при маневрировании;

- помощь при подъеме;

- Адаптивный электроусилитель руля;

- помощь при торможении;

- контроль давления в шинах;

- контроль за усталостью водителя;

- система контроля движения по полосе Lane Watch[ix].

Уже задумались о покупке Honda CR-V? Только до 30 апреля 2019 года в ДЦ «ВР-Сакура» действует спецпредложение на покупку новой Honda CR-V с выгодой до 100 000 рублей[x] , а также подарок от дилера – комплект зимней резины[xi]

Записаться на тест-драйв новой Honda CR-V 5 поколения можно у официального дилера компании ООО «ВР-Сакура» по телефону (8442) 55-26-55 или, приехав по адресу г. Волгоград, ул. К. Либкнехта, 19а

[i] Соч

[ii] Ай-Втек

[iii] Ди

[iv] Доч

[v] МакФерсон

[vi] Эко

[vii] Риал Тайм АВД

[viii] ИИХС

[ix] Лайн Вотч

[x] Выгода достигается при покупке модели HONDA CR-V 2018 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачет стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 01 марта по 30 апреля 2019г. Количество автомобилей ограничено. Подробности в отделе продаж, тел. 55-26-55.

[xi] При приобретении новой HONDA CR-V у офиц.дилера "ВР-Сакура" до 30 апреля 2019г. в стоимость автомобиля входит комплект зимней резины. Выбор марки резины дилер оставляет за собой. Предложение ограничено. Подробности по телефону +7(8442)55-26-55.

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