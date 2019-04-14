2019-04-14T15:00:59+03:00
Политика

Проверка слуха: экс-глава Калмыкии Орлов не в курсе своего задержания

В СМИ пустили "утку" об аресте Алексея Маратовича в Волгограде
Юлия Данильченко
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Экс-губернатор Калмыкии Алексей Орлов. Фото: Владимир Гердо/ТАССЭкс-губернатор Калмыкии Алексей Орлов. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Информация о задержании экс-главы Калмыкии Алексея Орлова в Волгограде появилась в СМИ 14 апреля. Но все это оказалось «уткой» - сам Алексей Маратович ничего о собственном аресте не слышал и вообще находится дома, пьет чай.

- Я до него дозвонился, телефон включен. При задержании телефон отключают. Он узнал от меня о том, что задержан в Волгограде. Посмеялся, сказал, что пока я не позвонил, об этом был не в курсе. Он дом в Элисте, занимается своими делами, в Волгоград не выезжал. Все у него хорошо, всем желает здоровья, - прокомментировал КП-Волгоград известный волгоградский политолог Андрей Серенко, который смог лично дозвониться до Орлова.

Алексей Орлов занимал должность главы Республики Калмыкия до 20 марта 2019 года. До того, как президент РФ подписал указ о его досрочной отставке, Орлов успешно руководил регионом семь лет.

Напомним, на днях в Калмыкии разразился скандал вокруг ФГБУ «Управление «Калммелиоводхоз»: 12 апреля следователи задержали экс-директора предприятия, который подозревается в хищении 287 миллионов рублей. Эти деньги были выделены на строительство станции водоподготовки в Республике Калмыкия с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод.

- Данный водопровод должен был обеспечить питьевой водой Элисту и несколько населенных пунктов Калмыкии, однако до настоящего времени не используется по назначению, что повлекло причинение имущественного ущерба государству в особо крупном размере, - комментируют в СУ СК РФ по Республике Калмыкия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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