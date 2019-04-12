В «БКС Брокер» знают, как сэкономить, покупая валюту перед праздниками

Поездки за рубеж в майские каникулы уже становятся привычным делом для россиян. Планируя отпуск, многие торопятся обменять валюту в банке, забывая о том, что есть более выгодные инструменты для этой операции.

Чтобы увидеть, сколько на обмене ваших денег заработает банк, достаточно посчитать разницу между продажей и покупкой доллара в банке. При этом есть легальные способы совершать операции с валютой, не выплачивая комиссионные обменному пункты или банку. Для этого нужно удаленно без посещения офиса открыть счет в «БКС Брокер» – теперь можно самостоятельно участвовать в биржевых торгах.

- С помощью мобильного приложения «Мой брокер» можно оформить заявку на покупку валюты, - говорит начальник управления интернет-трейдинга на валютных рынках «БКС Брокер» Денис Казымаев. – Кроме того, можно даже выставить свою цену в заявке и подождать, пока котировки подойдут к данной отметке. Получить свои средства можно как в отделениях наличными, так и на свой счёт в банке.

«БКС Брокер» - брокер №1 в рейтинге Московской Биржи. Компания «БКС Брокер» входит в ФГ БКС, которая в течение 2018 г. занимала 1 строчку рейтинга участников торгов по объему клиентских операций на валютном рынке ПАО Московская биржа