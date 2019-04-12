2019-04-12T12:12:59+03:00
Общество

Шедевры промышленного искусства на Гремячинском ГОКе

Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» вошла в число победителей фотоконкурса «Шедевры промышленного искусства» в рамках выставки «ПРОМ-VOLGA-2019»
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Фото: ЕвроХим.Фото: ЕвроХим.
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Крупнейшая в регионе экспозиция промышленных технологий и оборудования состоялась в выставочном центре «Царицынская ярмарка» при поддержке администрации Волгоградской области, регионального отделения «Российского союза промышленников и предпринимателей» и Волгоградской торгово-промышленной палаты.

Фотоконкурс «Шедевры промышленного искусства» отображает различные аспекты жизни промышленных предприятий Волгоградской области. Ранее компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» уже становилась призером конкурса. В этом году предприятие заняло I место в номинации «Самый лучший цех» с фотографиями рабочих будней в выработках рудника и на сильвинитовой обогатительной фабрике Гремячинского горно-обогатительного комбината.

На снимке, сделанном в руднике, изображены погрузодоставочная машина Paus и комбайн «Урал 20Р» - проходческая техника, предназначенная для обустройства и ремонта подземных выработок, которая значительно облегчает тяжелый труд шахтеров. Для спуска в выработки, расположенные на глубине более 1 км, огромные машины сначала разбирают на составляющие узлы и агрегаты, затем спускают в выработки и собирают непосредственно в подземном пространстве рудника. Так, например, поступали с изображенным на снимке комбайном «Урал». На спуск в шахту и монтаж комбайна общей массой 130 тонн и длиной 15 метров сотрудникам предприятия потребовалось более 10 дней.

В номинации «Промышленная династия» компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» заняла II место с циклом фотографий будущего поколения «ЕвроХим-ВолгаКалия» во время Дня Семьи на ГОКе. В этот день сотрудники компании приглашают своих детей на предприятие, проводят интересные экскурсии доклады, во время которых в доступной для ребят форме рассказывают о технологиях, используемых в производственном цикле комбината, о профессиях, востребованных на производстве, и о важности работы по реализации одного из самых масштабных промышленных проектов современной России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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