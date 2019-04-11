2019-04-11T17:03:19+03:00
Авто

Астраханец за один день оплатил 199 штрафов ГИБДД

Ему пришлось отдать судебным приставам сразу более 200 тысяч рублей, чтобы не лишиться элитной иномарки
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Приставы закрыли разом более 200 исполнительных листов. Фото: УФССП по Астраханской областиПриставы закрыли разом более 200 исполнительных листов. Фото: УФССП по Астраханской области
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Свои 199 штрафов за нарушения правил дорожного движения астраханец копил не один день. В основном превышение скорости и проезд на «красный» сигнал светофора фиксировали камеры на дорогах. В итоге сумма штрафов перевалила за 175 тысяч рублей. Расплачиваться пришлось сразу и за все. ГИБДД передало дело нарушителя в службу судебных приставов. А те сообщили любителю быстрой езды, что если тот не расплатится с долгом, они арестуют и продадут на торгах его любимую Toyota Land Cruiser. Расставаться с дорогим внедорожником астраханец не захотел и полностью оплатил все штрафы.

- Заодно, чтобы уж точно и полностью закрыть все исполнительные листы, мужчина заплатил еще и долги за коммунальные услуги. А также решил рассчитаться и по штрафам, которые не оплатила его дочь, - рассказала корреспонденту «КП-Волгоград» официальный представитель управления ФССП по Астраханской области Наталия Сурова.

Общая сумма семейной задолженности превысила двести тысяч рублей. Ее мужчина нашел и оплатил в течение одного дня. Ведь элитная иномарка стоит в разы дороже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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