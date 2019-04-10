В ЦПКиО Волгограда высадили тридцатилетние ели

Наконец-то в ЦПКиО Волгограда деревья не рубят, а сажают. Да, здесь таки приступили к обещанным работам по озеленению. И сегодня, 10 апреля, даже высадили пять елей.

На одной из площадок парка аккуратно уложены огромные саженцы. Все с большим комом земли, и тщательно упакованные для транспортировки. Их привезли сюда из питомника. За каждым саженцем, буквально, как за своим детищем трепетно следит глава КФХ (в котором эти ели были выращены). Она же по совместительству и главный архитектор проекта ЦКПиО Волгограда Ольга Медведицкая. Женщина сама курирует все работы по пересадке: указывает рабочим, где вырыть яму, на какую глубину, на каком расстоянии друг от друга…

- Вчера привезли в парк 51 саженец. Это березы пушистые и ели обыкновенные. Завтра привезут еще 25 сосен, а еще через две недели прибудут клены, - рассказывает агроном.

Саженцы елей действительно впечатляют, это не хрупкие «тростинки», а шестиметровые деревья.

Этим елям тридцать лет, говорят, они 100% приживаются.Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА

- Этим елям уже по тридцать лет. Они подготовлены и прекрасно переносят пересадку. Да, ближайшие два года им понадобятся на приживание и формирование новой корневой системы. Но уже через два года вы сами увидите, как они пойдут в рост – по 20-50 сантиметров в год, - поясняет Медведицкая.

Агроном уверяет, что все эти деревья адаптированы к нашим климатическим условиям и стопроцентно приживутся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/702373" frameborder="0"></iframe> В ЦПКиО Волгограда высадили шестиметровые ели.

- Эти деревья отличаются высокой степенью приживаемости и хорошо переносят как жару, так и холод, - говорит главный архитектор проекта ЦПКиО.

- А полив для них уже смонтировали? Без воды здесь никакие деревья выживут, - спрашиваем.

- Да, трубы водопровода как раз сейчас укладывают. В ближайшие два месяца мы планируем смонтировать порядка 16 тысяч погонных метров поливочной системы. Так что все растения обязательно будут обвязаны капельным поливом, - заверила агроном.

Кстати, всего в ЦКПиО к лету обещают высадить 23 тысячи растений – деревьев, кустарников и многолетних цветов. А возле колеса обозрения обещают целый сад из сакур.

Пока же парк больше напоминает неживую степь, которую украшают разве что оставшиеся в живых вязы, да хрупкие саженцы деревьев, высаженные в прошлом году. Выглядят они печально, но агроном уверяет, что прижились все. Просто они еще не отошли от зимней спячки.

- Не переживайте, все распустятся и зазеленеют. Дайте время, - говорит Медведицкая.