Весенняя разминка: как в Волгограде активно отдохнуть от зимы

Апрель и май – самое время выводить организм из зимней спячки. На улице уже самая комфортная температура, и «КП-Волгоград» подготовила для горожан подборку мест, где каждый может найти для себя подходящий вид активного досуга.

КРУТИ ПЕДАЛИ

Несмотря на практически полное отсутствие велосипедных дорожек, велоспорт в городе-герое – занятие весьма популярное. При большом желании можно найти множество интересных маршрутов, а помогут в этом волгоградцам многочисленные «профильные» объединения. Например, сообщество «ВелоРелакс Волгоград» каждый вторник и четверг проводит традиционные «покатушки» за мостом через Волгу и на Ангарском. В этом году объединение планирует открытие новых маршрутов и приглашает присоединиться всех желающих.

Ограничений для участников по возрасту и другим признакам нет. Однако стоит учесть, что все велопрогулки проходят по пересеченной местности и грунтовым дорогам. Помимо обычных заездов участники группы выезжают в велопоходы по области.

Условия участия: подходящее физическое состояние, наличие исправного горного велосипеда и желание кататься.

Цены: участие в покатушках: бесплатное.

Контакты: связь с организаторами: через группу «ВКонтакте».

Для тех, кто решил разминаться после зимы вместе с двухколесным другом, существует специальная группа – «ВелоАфиша». Здесь можно найти друзей по интересам, узнать о предстоящих событиях и узнать, где пройти обучение велосипедной турподготовке.

Весной сидеть дома противопоказано.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ВСЕ ПОБЕЖАЛИ, И Я ПОБЕЖАЛ

К радости бегунов, на эту весну запланировано множество мероприятий. Например, 31-й «Волгоград Марафон» для профессионалов и любителей. В конце апреля все желающие смогут пробежать классические 42,2, а также 21,1, 10 и 5 километров. Даже совсем юные участники смогут преодолеть свои первые тысячу метров. Учтите, что участие в мероприятии платное. Все все подробности в нашем материале.

Цены: в зависимости от дистанции. Например, забег на 5 километров организаторы оценили в 1000 рублей. В два раза дешевле стоит детская пробежка.

Контакты: (8442) 267-888.

Для тех, кто любит бегать, но не готов делать это за деньги, есть не одна возможность выйти за пределы своего двора и провести время в хорошей компании. Например, еженедельный бесплатный забег parkrun. Он проходит каждую субботу по аллее Центральной набережной. После прохождения регистрации присоединиться может любой желающий. Сбор каждую субботу в 9.00.

Контакты: связаться с организаторами и узнать детали можно на сайте и в группе «ВК».

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ

Для любителей экстремального отдыха на воде в Волгограде есть возможность почувствовать себя в роли повелителя стихий. Горожан ждет в гости вейк-парк DaWinch. Вейкбординг – вид отдыха, только набирающий популярность. Но организаторы парка предусмотрели этот момент и подготовили для будущих экстремалов бесплатное обучение. Заниматься в DaWinch могут и любители, и профессионалы. При этом парк, по заверению руководства, открывает вейк-сезон первым в стране. Так что приобщиться к популярному развлечению можно будет уже в первые теплые весенние денечки.

Цены: вход на территорию парка – 200 рублей с человека за день пребывания. Далее – от 250 рублей за один сет длиной в 6 минут.

Контакты: +7-917-338-23-09, (8442) 98-23-09.

Векбординг набирает популярность.Фото: Евгения ГУСЕВА

Близким по содержанию, но уже более известным на волжских берегах будет другой вид экстремального отдыха. Для тех, кто хочет почувствовать себя властителем двух стихий, у нас работает клуб виндсерфинга. Всего за несколько часов любой желающий сможет обучиться управлять доской с парусом и с легкостью скользить по водной глади, повелевая водой и ветром. В клубе бывают различные акции, где можно, например, получить право на бесплатный прокат. Удивительно, но обучение виндсерферов проводится круглый год, хотя упор организаторы делают, конечно, на более благоприятный сезон с мая по октябрь. Для тех, кто заболеет виндсерфингом насовсем, есть замечательная возможность участвовать в различных встречах и соревнованиях. Благо, наши степные ветра к этому только располагают.

Цены: обучение – 300 рублей в час. Дополнительно предоставляется прокат оборудования.

Контакты: +7-937-550-00-50 и группа «ВКонтакте».

Научиться стоять и кататься на доске можно и в бассейне «Искра» на занятиях по SUP-серфингу. Овладеть этим искусством вам поможет тренер Ходиков Никита. Занятия проходят каждую среду и субботу в 14.00, но записываться нужно заранее. Доску и весло на время занятия дадут на месте. После обучения можно смело ехать на Бали и Гоа и кататься по-взрослому.

Цены: 400 рублей в час, 2600 за 8 занятий.

Контакты: (8442) 27-13-44.

ПАЛКИ В РУКИ

Для тех, кто пока еще не умеет бегать, есть более спокойный и модный нынче вариант досуга – скандинавская ходьба. В Волгограде действует официальный клуб. Тренировки проводит профессиональный инструктор Русской Национальной Ассоциации скандинавской ходьбы Юлия Мищенко. 18-19 мая планируется празднование Всемирного дня скандинавской ходьбы. Будет открытый мастер-класс.

Если вам скучно ходить одной - собирайтесь в команду единомышленников.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Цены: стоимость месячного абонемента – 1000 рублей, предусмотрены скидки. Также действует акция "Приведи друзей": в течение одного календарного месяца надо пригласить двух друзей, которые приобретут по абонементу на групповые тренировки. Приглашающий при этом получает месяц занятий в подарок.

Контакты: 8-906-401-25-44.

ПОПЛАВАТЬ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Для тех, кто уже очень хочет купаться и не хочет ждать лета, есть возможность насладиться купанием в бассейне под открытым небом. В Волгограде много, особенно на турбазах. Самый большой открытый бассейн – в «Искре».

Цены: от 400 рублей за разовое занятие. Действуют абонементы на различные сроки пользования. С 1 апреля по 31 апреля действует месячный безлимит: вместо 3000р - 2500. Без ограничений. С 1 мая по 15 мая – возможность купить летний безлимит на лето за 6000, без ограничений.

Контакты: (8442) 27-13-44

ПРЫГАЕМ ДО НЕБА

Хороший способ растрясти накопленные за зиму килограммы есть и у тех, кто прыгает от радости, встречая весну. В городе есть несколько батутных парков, где горожане смогут вдоволь испробовать свои способности к прыжкам на батуте. На Землячки, 94 расположился парк «Небо», где могут поскакать и дети, и взрослые. Горожане смогут прекрасно провести время еще и на скалодроме или в веревочном парке, а любители разнообразных комбо могут сыграть в баскетбол на батуте.

Цены: от 300 рублей за час посещения, действуют скидки, например, для студентов.

Контакты: (8442) 59-00-72.

Не остались без популярного развлечения и горожане из других частей Волгограда. Красноармейцы, кировчане и жители Советского района могут проверить высоту прыжка в ТРЦ «Акварель». Здесь работает парк «Импульс».

Цены: от 300 рублей для детей и от 400 для взрослых. Действуют различные скидки, акции и предложения, например, на корпоративное посещение.

Контакты: (8442) 45-96-93.