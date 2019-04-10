Субботники в Волгограде и Волжском: как помочь городу стать чище и зеленее

По традиции в апреле волгоградцы возьмутся за грабли, лопаты, вооружатся мешками для мусора и займутся генеральной уборкой своих дворов, улиц, парков и природных уголков, будут сажать деревья и цветы. 13 апреля 2019 в Волгограде пройдет общегородской субботник. Все желающие смогут сделать свой город хоть чуточку чище и красивей. Помимо ударного труда для жителей Волгограда и Волжского подготовили и культурную программу. Где пройдут субботники, подскажет путеводитель «КП-Волгоград».

НА УЛИЦЕ МИРА

Музей Машкова приглашает волгоградцев потрудиться над созданием нового культурного пространства во дворе дома №13 на улице Мира, где жили и творили многие деятели культуры. Акция «С чистых улиц до звезд и обратно» пройдет в рамках музейного проекта «Первая улица Мира». В программе не только уборка, но и выступление музыкантов, фотовыставка, экскурсия и посещение мастерской скульптора. Обсудят волгоградцы и предложение присвоить этому месту звание «Двор искусств». Сбор - в 11 часов 13 апреля.

В ПОЙМЕ РЕКИ ЦАРИЦА

13 апреля в 10.00 желающие сделать чище пойму реки Царица соберутся за Второй продольной у источника Иоанна Богослова (ул. Бурейская, 58, карта). С собой на субботник нужно захватить перчатки и мешки для мусора.

«ПОСАДИ ЛЕС» В ПОЙМЕ

В Волго-Ахтубинской пойме у озера с лотосами на субботнике 13 апреля собираются высадить две тысячи дубов и кленов. На место участников акции «Посади лес» отвезут на автобусах. Сбор - в 10 часов утра на площади Ленина. Только место в общественном транспорте нужно зарезервировать по телефону, через WhatsApp или Viber (тел. 8(905)433-07-40). Для тех, кто решит ехать на субботник на своем автомобиле, сбор в 10.30 на повороте с трассы к озеру с лотосами.

На двоих понадобится одна лопата. Могут пригодиться резиновые сапоги. А после ударного труда всех участников субботника бесплатно накормят в полевой кухне.

В ВОЛЖСКОМ НА ФОНТАННОЙ

Мегасубботник устроят 13 апреля в 10.00 на улице Фонтанной в Волжском. Сбор - у мемориала первостроителям. В программе помимо генеральной уборки на спуске к Ахтубе - мастер-классы от волжских художников. В 11.00 на аллее у фонтана художник Владимир Родионов научит юных волжан расписывать бумажные кораблики. А рядом устроят состязания по прыжкам на скакалке, дартсу и фрисби. Также волжане смогут поучаствовать в эстафетах , а для пожилых людей организуют зарядку на свежем воздухе.

В ПРИРОДНЫХ ПАРКАХ

В ближайшие дни субботники пройдут и во всех семи природных парках Волгоградской области. По информации облкомприроды, в четверг, 11 апреля, специалисты парка «Донской» вместе с волонтерами наведут порядок на зеленой стоянке в районе Трехостровской паромной переправы.

Сотрудники природных парков «Эльтонский» и «Нижнехоперский» будут убираться в пятницу, 12 апреля, в «Щербаковском» и в «Цимлянских песках» - в субботу, 13-го.

В парке «Усть-Медведицкий» 13 апреля будут очищать от мусора берег в месте массового отдыха «Ярская коса».

Ну, а если не хотите куда-то ехать, начните со своего двора.