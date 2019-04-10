Сотни путевок в жизнь

В Волгоградской области начался приём заявок на очередной конкурс социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ». За полтора десятилетия проведения в регионе конкурс собрал более двух тысяч двухсот заявок от волгоградских общественных и бюджетных организаций. Около пятисот из них стали победителями и получили гранты на общую сумму 72,5 млн рублей.

ЛУЧШИМ - ПРИЗНАНИЕ И НАГРАДЫ

После того как поданная заявка получает одобрение и выигрывает грант, победителю предстоит активная работа. Ведь главная цель «ЛУКОЙЛа» - тот положительный результат, который достигается благодаря предоставленным средствам. На днях впервые в истории конкурса специальными призами отметили 15 победителей конкурса 2017 года за лучшую реализацию проектов-лауреатов.

В их числе - проект «Квантум» Светлоярской СШ № 1, который объединил 24 школьника в инженерный класс. Существует он второй учебный год - сейчас ребята учатся в 6-м классе, многие мечтают в будущем получить инженерно-техническую специальность. Для учеников разработаны учебные программы по информатике, основам физики и робототехнике. Занятия по этим дисциплинам проводит кандидат технических наук, доцент ВолгГТУ Андрей Исаев. По словам преподавателя, некоторые темы ученики осваивают по программе первокурсников. Юлия Боровицкая, доцент еще одного волгоградского вуза - ВГСПУ - осуществляет психолого-педагогическое сопровождение.

- В течение учебного года учащиеся выезжают на занятия-практикумы в «Школе молодых ученых» при ВолгГТУ, - рассказывает директор МКОУ «Светлоярская СШ № 1» Маргарита Триголос. - Недавно в рамках регионального проекта «Юниор-актив» ребята участвовали в очередном выездном мероприятии «День молодого ученого». На базе школы впервые прошла региональная учебно-научная конференция, организованная ВолгГТУ и ВГСПУ.

Учиться в инженерном классе, конечно, почетно, но и нелегко. Зато и результаты впечатляют: месяц назад сразу несколько учеников инженерного класса по итогам строгого отбора стали участниками лидерской смены в лагере «Зеленая волна». И ряды будущих инженеров будут расширяться. Ученики 4-го класса Светлоярской СШ № 1 недавно посетили инновационную площадку структурного подразделения «Кванториума» в ГДЮЦе, попробовали себя в области IT-технологий и робототехники. Большинство из них в сентябре станут учениками уже второго инженерного класса.

Еще один пример успешно реализованного проекта - «Маленькие метеорологи». Это метеорологическая площадка, открытая летом прошлого года на территории МДОУ «Д/с № 98 «Ивушка» Волжского. На территории детского сада воспитанники попадают в мир научных наблюдений и исследований. Специальное оборудование - солнечные часы, метеобудка, термометр, барометр, флюгер, ветровой рукав, осадкомер - дают детворе представление о том, как можно изучать погодные явления и наблюдать за ними.

На познавательных занятиях детсадовцы осваивают знания о погодных явлениях.

- У дошкольников не сформированы знания о погоде, да и условий для практики организации наблюдений в нашем саду не было, - поясняет заведующая МДОУ «Детский сад № 98 «Ивушка» Волжского Вера Чижмакова. - Реализация проекта «Детская метеоплощадка» позволила решить эту проблему.

Сегодня занятия кружка «Метеослужба» на оборудованной площадке малыши воспринимают как интересную ролевую игру, а благодаря воспитателям, которые знакомят их с метеорологическими приборами и способами их применения на практике, у ребят развиваются умения наблюдать, проводить эксперимент, анализировать и обобщать. Учитывая, что в саду обучается 340 воспитанников и ежегодно идет обновление их состава, переоценить значение полученной помощи трудно.

ПОГРУЗИТЬСЯ В ПРОШЛОЕ И ЗАГЛЯНУТЬ В БУДУЩЕЕ

Среди тех, кто получил реализацию проектов-победителей конкурса социальных и культурных проектов 2017 года, - организация «Многодетный Волгоград», БФ «Дети в беде», школа-интернат «Созвездие», Красноармейский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и другие. Организаторы конкурса планируют сделать такую церемонию ежегодной.

- Конкурс социальных и культурных проектов - это отдельное и очень важное направление в социальной и благотворительной политике компании. Проводится он в тесном взаимодействии с органами региональной и муниципальной власти. Общими усилиями мы выявляем наиболее значимые проекты, ну а гранты компании дают возможность эти проекты реализовать, - отметил генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» Владимир Зязин.

Конечно, всегда интересно заглянуть в будущее, чтобы посмотреть, к чему приведут усилия многих неравнодушных людей - как победителей конкурса, так и его организаторов. Но не менее интересно и совершить экскурс в прошлое…

«Многогранной предстанет перед посетителями выставки в Центральном доме художников экспозиция работ волгоградских школьников «Искусство юных». Почти два десятка работ на днях отправятся из нашего города в столицу. Возможность принять участие в экспозиции столь престижного выставочного зала волгоградские художники получили благодаря победе Фонда поддержки одаренных детей в конкурсе социальных и культурных проектов нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», - это строки из публикации в волгоградской «Комсомолке» от 29 февраля 2008 года. «Для меня участие в такой выставке, конечно, очень важное событие», - признается 14-летняя Катя Склярова из детской школы искусств № 4.

Публикация 11-летней давности, повествующая об одном из проектов-победителей IV конкурса, стала пророческой. Сегодня Екатерина Склярова - выпускница Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица - призер международных и всероссийских конкурсов. В сентябре в помещении Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра прошла персональная выставка художницы. Впереди у молодой талантливой девушки - большая творческая жизнь, и отрадно сознавать, что участие в становлении ее таланта приняла компания «ЛУКОЙЛ».

В 2019 году конкурс по традиции представлен номинациями «Экология», «Духовность и культура» и «Спорт».

- Этот конкурс для компании - наиболее эффективный способ распределения благотворительных средств. Это не простая раздача грантов нуждающимся для латания дыр. Главная задача конкурса в том, чтобы дать толчок развитию гражданской инициативы на местах, - поясняет заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» Сергей Макаров.

И задуманное успешно осуществляется! По словам замгубернатора Зины Мержоевой, конкурс в последние годы набирает огромную популярность, количество участников постоянно растет:

- Огромное спасибо нашим партнерам - компании «ЛУКОЙЛ» за то, что в нашем регионе реализуется такой проект.

Благодаря конкурсу социальных и культурных проектов компании «ЛУКОЙЛ» в Волгограде и районах области появились спортивные и детские площадки, новые места отдыха и достопримечательности, во многих школах, больницах и детских садах - современное оборудование.

- Благодарим администрацию региона за те помощь и поддержку, которые она оказывает нам в ходе подготовки и проведения конкурса. Подобной динамики, пожалуй, ни в одном другом регионе нет, - считает заместитель генерального директора ООО «РИТЭК» Олег Богатов.