2019-04-09T11:04:48+03:00
Недвижимость

Сотрудник «Концессий теплоснабжения» вошел в двадцатку лучших работников ЖКХ в России

По случаю 370-летия ЖКХ волгоградец Николай Захаров получил благодарственное письмо от Минстроя РФ и медаль
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Николай Захаров с медалью. Фото: КТНиколай Захаров с медалью. Фото: КТ
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В Москве состоялось торжественное мероприятие, посвященное 370-летию жилищно-коммунального хозяйства и 100-летию Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения. По этому случаю Минстрой РФ наградил самых достойных представителей отрасли из разных регионов страны. В числе 20 лучших специалистов, чей труд был отмечен, оказался и мастер энергорайона тепловых сетей №1 ООО «Концессии теплоснабжения» Николай Захаров.

Николай Александрович Захаров работает в тепловом хозяйстве Волгограда, в Тракторозаводском районе, 27 лет. Многолетний опыт помогает ему успешно решать любые производственные задачи, которые ставит руководство предприятия. За добросовестный труд на благо города и его жителей специалиста не раз поощряли почетными грамотами, в том числе на уровне администрации Волгограда и Волгоградской городской думы.

В 2019 году Николай Захаров вошел в число 20 лучших работников коммунальных предприятий России, удостоившихся награждения в связи с празднованием 370-летия жилищно-коммунального хозяйства и 100-летия Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения. Торжественное мероприятие проходило 5 апреля в Москве. Участие в нем приняли около 150 представителей отрасли из 50 регионов страны. Организаторами встречи выступили Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по ЖКХ, строительству и дорогам и Совет по профессиональным квалификациям в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Поздравления и слова благодарности в адрес коммунальщиков звучали, в том числе: от заместителя министра Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максима Егорова, председателя Общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения Александра Василевского.

В процессе торжества были отмечены высокий профессионализм и ответственность работников коммунального сектора, а также значимость труда коммунальщиков в масштабах каждого города и страны в целом. По случаю 370-летия ЖКХ волгоградец Николай Захаров получил благодарственное письмо от Минстроя РФ и медаль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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