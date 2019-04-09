Десять юных волгоградцев отобрали в Школу-студию МХАТ

Дом культуры Тракторозаводского района Волгограда давно не видел такого накала эмоций, такого всплеска энергии, как в минувшую субботу 6 апреля. Этот драйв привезли сюда ребята из школы-студии МХАТ. Они выступили в рамках проекта «РУСАЛ ФестивАL#Театр», который впервые прошёл в Волгограде в Год Театра.

Этот фестиваль – уникальный проект. Во-первых, у жителей городов (а в этом году фестиваль охватывает 23 города России) появилась возможность бесплатно увидеть спектакли в исполнении молодых дарований Школы-студии МХАТ. Во-вторых, в рамках проекта проходят прослушивания на поступление в театральный вуз. В каждом городе педагоги отбирают самых талантливых ребят – по итогам просмотров лучших приглашают в Москву на второй отборочный тур. Ну и, в-третьих, фестиваль стимулирует интерес людей к культуре и театральному искусству.

- РУСАЛ ФЕСТИВАL - большой социально-культурный проект, который имеет тематических направлений: кино, театр, наука, спорт… В прошлом году в Волгограде проходил научный фестиваль, который собрал более 5 тысяч участников. Теперь в Волгограде и театральный фестиваль. Для нас важно, чтобы жизнь в регионах, где присутствует наша компания, была комфортной и насыщенной, в том числе и культурно, - поясняет руководитель проекта от компании РУСАЛ Алия Бекетова.

Студенты школы-студии МХАТ представили волгоградцам спектакль «Транссиб».

- Этот спектакль создан на реальных историях реальных людей, которые ездят по самой длинной Транссибирской магистрали через всю страну. Наши первокурсники две недели колесили по стране в вагонах поезда Москва-Владивосток-Москва и беседовали с попутчиками, чтобы понять, чем живет Россия, о чем говорят и думают наши жители. Это выжимка самых ярких впечатлений и характеров, - рассказывает режиссер-педагог школы-студии МХАТ Сергей Щедрин.

Несколько лет этот спектакль колесит по стране и собирает аншлаги. Волгоградцы тоже смотрели его с придыханием, засыпав овациями молодых актеров.

Для начинающих артистов это уникальная возможность попробовать свои силы на большой сцене и прочувствовать зрителя.

- В каждом городе один и тот же спектакль принимают по-своему. Такие гастроли позволяют ощутить масштаб аудитории и совершенно разные эмоции у зрителей от города к городу, - отмечаетстудентка школы МХАТ и начинающая актриса Юлия Разумовская.

В Волгограде тоже оказалось много талантливых ребят. На просмотр пришли более сорока человек. Десять из них прошли во второй тур.

- Десять человек – это очень высокий показатель. Обычно в городах на просмотрах мы выбираем одного-два. Многие из тех, кто пришел на прослушивания – уже готовые артисты. Педагоги, которые с ними занимаются здесь, проделали огромную работу, ребятам уже не нужна наша школа, они могут выступать. Тем более, что в Волгограде много хороших театров, - говорит Сергей Щедрин.

- Мы гордимся тем, что даем возможность талантливым ребятам пробиться на сцену, а жителям России возможность прикоснуться к искусству. Энергия этих молодых артистов школы-студии МХАТ не может не заряжать, и чем больше людей проникнутся любовью к театру, значит, гастроли прошли не зря, - говорит Екатерина Светличная, заместитель гендиректора фонда «Вольное дело», который более 10 лет поддерживает школу-студию МХАТ.

Развивать это направление в Волгограде пообещал и председатель гордумы Андрей Косолапов, который также приехал на «РУСАЛ ФестивАL #Театр».

- Есть такое выражение: что жизнь это театр и каждый человек играет в нем свою роль. Этот фестиваль дает возможность талантливым ребятам реализовать свои мечты и выполнить свои главные роли в жизни. Возможно, кто-то из них прославит свой город и свою страну. Это дано не многим, это дано единицам, но важно дать стимул к этому. Мы будем со своей стороны стараться сделать все, чтобы подобных фестивалей в Волгограде проводилось больше. Но сейчас я хотел бы поблагодарить Олега Дерипаска, основателя Фонда «Вольное Дело» за то, что уделяет особое внимание искусству, дарит жителям региона новые возможности и эмоции. Это отличный пример для других, - отметил Косолапов.