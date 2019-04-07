"Ротор" выиграл у "Балтики" и побил рекорды посещаемости

7 апреля 2019 года на стадионе «Волгоград Арена» двойная битва: сегодня «Ротор» боролся не только с калининградской «Балтикой», но и за болельщиков. Сине-голубые решили поставить рекорд посещаемости в этом сезоне ФНЛ, продавая фанатам в том числе и сторублевые билеты. В этот день благодаря дешевым местам и прекрасной погоде стадион вместил 25 тысяч 736 человек. Это пока самый посещаемый матч в 2019 году.

АГРЕССИВНОЕ НАЧАЛО

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/701692" frameborder="0"></iframe> "Ротор" - "Балтика", 7 апреля 2019 год.

Матч 30-го тура Олимп-Первенства ФНЛ начался в два часа дня и обещал быть зрелищным. Во-первых, «Ротор» три игры подряд демонстрировал убедительную игру, выиграв у «Химок», «Сибири» и «Зенита-2». Волгоградские футболисты сумели подняться с зоны вылета на 10-ое место, заработав 40 очков. «Балтика» - их прямые конкуренты. До этого команды встречались трижды: одна ничья, две победы «Балтики».

Сине-голубые продемонстировали очередную сильную игру.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Первый тайм начался агрессивно: калининградцы взяли инициативу и сразу же перешли в наступление. Несколько минут сине-голубые оборонялись, не могли перейти в атаку, но уже к середине раскачались. Угловые один за одним, «Балтике» пришлось остудить пыл. «Ротор» создавал много опасных моментов, которые, увы, не удалось реализовать. Счет нулевой.

Это победа не только сине-голубых, но и их болельщиков.Фото: Екатерина СИМОХИНА

ГОЛ!

Второй тайм начался со зрелищного гола Султонова на 48-ой минуте. «Ротор» открыл счет и продолжил атаковать соперника. Сине-голубые упорно нападали и пробивали штрафные. А все благодаря поддержке многотысячного стадиона.

Тысячи болельщиков поддерживали сине-голубых.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Несомненно, эту игру делали не только футболисты, но и фанаты, которые оказывали колоссальную поддержку. К концу игры калининградцы пытались перехватить инициативу, но ничего не вышло: сине-голубые выиграли со счетом 1:0, поднявшись на 9 строчку в турнирной таблице ФНЛ. Поздравляем!

Счет открыл втором тайме Султонов.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Состав «Ротор»:

Основные: Лобанцев, Пискунов, Васильев, Байрыев (к), Кацалапов, Султонов, Фатуллаев, Попов, Якуба, Муллин, Николаев.

Запасные: Фильцов, Филиппов, Макеев, Маляров, Ионов, Шарипов, Самсонов, Воробьев, Завезен, Янушковский, Коротаев.