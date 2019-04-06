Мисс Россия 2019: на титул претендуют две волгоградки

Через неделю, 13 апреля 2019 года, мы узнаем имя самой красивой девушки страны. А пока на официальном сайте национального конкурса красоты началось голосование за финалисток «Мисс Россия 2019». Наш регион в этом году будут представлять сразу две девушки. От Волгограда на конкурс красоты поехала 19-летняя Виолетта Милованова, а от Волгоградской области за корону будет бороться 22-летняя Марина Грошева. Проголосовать за понравившуюся конкурсантку может каждый. Ваш «лайк» даст участницам возможность пройти в финал.

Виолетте Миловановой девятнадцать лет исполнилось в январе. Она «Мисс Волгоград 2017». Но это не единственный титул в ее копилке. Девушка также получила звание «Мисс туризм России 2018» и «Мисс бикини». Параметры ее точеной фигуры - 86-62-91 при росте 174 сантиметра.

violetta_milovanova Виолетта Милованова представляет Волгоград на конкурсе Мисс Россия 2019

Виолетта развеивает мифы об интеллектуальном уровне участниц конкурсов красоты, она - отличница и школу окончила с золотой медалью. Самые любимые книги девушки - «Унесенные ветром» и «7 навыков высокоэффективных людей». Красавица занимается фитнесом, поет, пишет стихи и обожает путешествовать. А еще она помогает детям-инвалидам в качестве волонтера.

Виолетта Милованова - победительница конкурса «Мисс Волгоград 2017».Фото: Екатерина СИМОХИНА

violetta_milovanova Виолетта Милованова обладательница многих титулов

Марине Грошевой исполнилось 22 года, она участница конкурса «Мисс Волгоград 2013». Тоже окончила школу с золотой медалью, учится в РАНХиГС. С пяти лет занимается спортом, сначала - аэробика, позже покоряла высоту в секции легкой атлетики. Из книг самая любимая - «Мастер и Маргарита» Булгакова. За своими ноготками Марина следит сама - девушка увлечена ногтевым искусством.

grosheva_ms Марина Грошева представляет Волгоградскую область на конкурсе Мисс Россия 2019

- Каждый день я обретаю и открываю для себя что-то новое. Конкурс «Мисс Россия» - это возможность почувствовать себя другой, расширить границы комфорта и создать более благоприятную почву для дальнейшей жизни, - делится Марина.

grosheva_ms Марина Грошева с пяти лет занимается спортом

Финал «Мисс Россия 2019» пройдет 13 апреля в Barvikha Concert Hall. Голосование на сайте missrussia.ru, по итогам которого выберут десять финалисток в топ-20, завершится 13 апреля в 13.00 по волгоградскому времени. Поддержите волгоградских красавиц. Для этого достаточно иметь аккаунт ВКонтакте или Facebook. Голосовать можно раз в сутки за каждую.