2019-04-09T10:42:51+03:00
Недвижимость

В Волгограде нашли нарушителя, сбросившего мусор у подножия Мамаева Кургана

Водитель «КАМАЗа» выгрузил полный кузов строительных отходов в центре города
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Грузовик вывалил мусор в центре города. Фото: УОГрузовик вывалил мусор в центре города. Фото: УО
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Инцидент произошел 1 апреля под мостом через Волгу в непосредственной близости от Мамаева Кургана. Там по плану полным ходом шла ликвидация несанкционированной свалки ТКО, работала спецтехника регионального оператора. Около полудня к месту проведения работ подъехал грузовик «КАМАЗ», загруженный строительным мусором.

Сотрудники ООО «Управление отходами - Волгоград» стали очевидцами того, что водитель развернул самосвал и начал выгружать мусор прямо на землю. На замечания представителей регионального оператора нарушитель не отреагировал. Его противоправные действия сотрудники регоператора зафиксировали на видео. Кроме того, грузовик-нарушитель попал в объективы камер наружного наблюдения, установленных на мосту через Волгу.

Представители регионального оператора незамедлительно вызвали к месту происшествия полицию и составили заявление с просьбой установить личность нарушителя и привлечь его к ответственности. По факту происшествия была проведена проверка, в результате которой личность водителя и владельца транспортного средства были установлены. Вопрос о привлечении их к ответственности будет решаться в соответствии с действующим законодательством РФ.

Напомним, природоохранным законодательством за подобные действия предусмотрены крупные штрафы. Накапливать ТКО можно только в специально оборудованных местах. Нарушение правил по статье 8.2 КоАП РФ за «несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления…» влечет штраф для граждан - до 2000 рублей, а для юридических лиц - до 250 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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