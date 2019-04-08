2019-04-08T15:55:50+03:00
Происшествия

В Волгограде пьяный маршрутчик с друзьями напал на сотрудников ГИБДД

Один полицейский попал в больницу с травмами
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Выручил полицейских второй экипаж ДПС.Выручил полицейских второй экипаж ДПС.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Синяками и порванной формой закончилось обычное дежурство экипажа ДПС в Красноармейском районе Волгограда 6 апреля. Двое инспекторов поздно вечером патрулировали улицы, когда заметили виляющую по дороге маршрутку 29с. Они потребовали от водителя остановиться. Когда тот вышел из машины, стало понятно, что он сильно пьян. Речь была невнятной, да и походка танцующая.

Полицейские предложили 29-летнему волгоградцу проехать на медосвидетельствование. Но тот категорически отказался. Тогда стражи порядка составили административный протокол, вызвали эвакуатор, который отправил машину на штрафстоянку. Последнее очень возмутило маршрутчика, ведь "ГАЗель" была не его, а предприятия. Разозленный предстоящим штрафом, перспективой лишения прав, и увольнением он выдал инспекторам тираду, состоящую из мата и оскорблений. Те попытались сопроводить хулигана в отделение. Но тот начал сопротивляться. А когда на помощь подбежали его друг и девушка, почувствовал себя борцом за справедливость. На полицейских посыпались удар за ударом. Пьяные порвали полицейским форму. И даже два предупредительных выстрела вверх не остановили диких людей.

Потасовку прекратил подъехавший на помощь второй экипаж ДПС. Он утихомирил дебоширов – надел на них наручники. Их забрали в отделение полиции, одного из сотрудников доставили в больницу. Его жизнь вне опасности.

- В отношении всех троих возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти. Предстоит судебно-медицинская экспертиза. Если она определит легкий или средний вред здоровью, то подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчины до этого уже были судимы, - сообщил "КП-Волгоград" следователь СО по Красноармейскому району СУ СК по Волгоградской области Никита Доброскокин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Хотел стать героем и получить квартиру»: Жена сапера, подорвавшегося в военной академии в Петербурге, заявила о давлении на мужа
Супруга ветерана чеченской войны и отца четверых детей рассказала, что следствие предлагает офицеру признать вину в том, что он сам собрал устройство, которое хотел обезвредить [видео]
Новости 24
Убил из-за неприязни: волгоградец выстрелил в недруга, а потом зарезал его
На улице Ангарской в Волгограде отремонтируют трамвайный переезд
В Астрахани раскрыли преступление 15-летней давности
Волгоградского вратаря «Ротора» признали лучшим футболистом ФНЛ
В Волгограде бизнесмен задолжал работникам почти три миллиона рублей зарплаты
Пять волгоградских депутатов собираются снова выбираться в облдуму осенью
За смерть двух волгоградцев в траншее будут судить их работодателя
Ротор снизил цены на билеты на «Волгоград Арену» до конца сезона
Астраханец выпил бутылку водки и устроил гонки с полицейскими
В Волгограде отчим пнул машину пасынка и теперь пойдет за решетку
Волгоградец купил фальшивые деньги в интернете и кутил на них в ресторанах
В апреле в Волгограде вернулись к строительству трассы для тюбинга
Таксист отговорил пассажирку разводиться, а потом ее обокрал
В Камышине мужчина облил жену спиртом и поджог