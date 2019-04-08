В Волгограде пьяный маршрутчик с друзьями напал на сотрудников ГИБДД

Синяками и порванной формой закончилось обычное дежурство экипажа ДПС в Красноармейском районе Волгограда 6 апреля. Двое инспекторов поздно вечером патрулировали улицы, когда заметили виляющую по дороге маршрутку 29с. Они потребовали от водителя остановиться. Когда тот вышел из машины, стало понятно, что он сильно пьян. Речь была невнятной, да и походка танцующая.

Полицейские предложили 29-летнему волгоградцу проехать на медосвидетельствование. Но тот категорически отказался. Тогда стражи порядка составили административный протокол, вызвали эвакуатор, который отправил машину на штрафстоянку. Последнее очень возмутило маршрутчика, ведь "ГАЗель" была не его, а предприятия. Разозленный предстоящим штрафом, перспективой лишения прав, и увольнением он выдал инспекторам тираду, состоящую из мата и оскорблений. Те попытались сопроводить хулигана в отделение. Но тот начал сопротивляться. А когда на помощь подбежали его друг и девушка, почувствовал себя борцом за справедливость. На полицейских посыпались удар за ударом. Пьяные порвали полицейским форму. И даже два предупредительных выстрела вверх не остановили диких людей.

Потасовку прекратил подъехавший на помощь второй экипаж ДПС. Он утихомирил дебоширов – надел на них наручники. Их забрали в отделение полиции, одного из сотрудников доставили в больницу. Его жизнь вне опасности.

- В отношении всех троих возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: применение насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя власти. Предстоит судебно-медицинская экспертиза. Если она определит легкий или средний вред здоровью, то подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчины до этого уже были судимы, - сообщил "КП-Волгоград" следователь СО по Красноармейскому району СУ СК по Волгоградской области Никита Доброскокин.