Как автомобилисту не растеряться на автосервисе и получить услуги качественно

Для того чтобы автомобилист остался довольным на 100% тем, как сделан ремонт автомобиля, он должен быть уверенным, что обращается в профессиональный автосервис, который добросовестно относится к своей работе. Прямо сейчас мы рассмотрим неотъемлемые атрибуты качественной мастерской, чтобы вам было легко определиться с выбором и сделать ремонт или ТО быстро, профессионально и без необоснованных наценок.

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ НАДЕЖНОГО АВТОСЕРВИСА

Понять, какая станция технического обслуживания (далее СТО) заслуживает доверия можно, оценив организацию его работы. Вот, что обязательно должны предлагать клиентам:

1. Предварительная запись. Согласитесь, удобно, если есть возможность записаться предварительно, причем всего лишь по телефону. Многие автосервисы дают возможность записаться прямо на сайте. Уже на этом этапе вы сможете получить точную информацию о стоимости работ, сроках.

2. Сервисные мероприятия, акции, отзывные кампании. У официального дилера всегда можно проверить свое авто на наличие сервисных мероприятий и отзывных акций. Вас обязательно проинформируют о действующих акциях.

3. Персонализация. Автомобилистов при первом обращении заносят в базу клиентов, чтобы в дальнейшем вести историю посещений и ремонтов. Наличие такой сервисной книжки положительно скажется на цене вашего автомобиля, когда вы решите его продать. Дополнительно сотрудники сервиса могут связываться с вами, чтобы напомнить о необходимости прохождения очередного планового техосмотра.

4. Информирование о запланированных работах, их продолжительности, объеме и стоимости. Оговаривается также вопрос расширения заказ-наряда при выявлении в процессе диагностики дополнительных неисправностей. У качественных сервисов на сайте и в приемной всегда есть актуальный прайс-лист, с которым вы можете ознакомиться, чтобы определить приблизительный размер затрат.

5. Подбор максимально удобного времени для приемки автомобиля. В серьезном сервисном центре не только оговаривают с клиентом предпочтительную дату и ФИО мастера-консультанта, но также бронируют на выбранное время рабочий пост. Поэтому ваше личное время будет тратиться максимально экономно при обслуживании авто.

6. Урегулирование вопроса с документами. При предварительном общении вам напомнят, что при приемке автомобиля нужно будет предоставить сервисную книжку, водительские права, регистрационное свидетельство на транспортное средство, доверенность и т.д.

7. Составление заказ-наряда с четким указанием услуг, стоимости и вида проводимых работ. У вас на руках будет официальный документ, подтверждающий обязательство автосервиса выполнить определенные виды диагностических и/или ремонтных мероприятий по установленной цене. И, пожалуй, наиболее важный момент – на все работы и запчасти вам дадут гарантию.

Фото: ГК «Волга-Раст».

8. Профессиональный подход к организации рабочего процесса. Добросовестные СТО соблюдают регламент, сроки техобслуживания и запланированного ремонта за счет применения узкоспециализированного инструментария, четкого распределения обязанностей и наличия большого запаса оригинальных деталей. Особое внимание уделяется соблюдению технических требований производителей автомобилей.

9. Тщательный контроль качества. Вы получаете автомобиль при техобслуживании и ремонте только после тестовой поездки, проверки документации (протокола диагностики, распечаток стендов, DISS, различных отметок и подписей).

10. Согласование стоимости услуг и предоставление возможности оплатить счет удобным для клиента способом: картой, наличными, через мобильные приложения или электронные сервисы.

11. Рекомендации по дальнейшей эксплуатации и опрос мнения клиента. Официальным сервисам важно знать, насколько вы довольны обслуживанием, поэтому после решения формальностей консультант предложит заполнить опросный лист, а независимая клиентская служба совершит контрольный звонок, чтобы узнать, насколько вы довольны качеством и сроком работ.

ПОЧЕМУ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ ОФИЦИАЛЬНЫЙ СЕРВИС?

Фото: ГК «Волга-Раст».

Выбирать, куда обращаться, автолюбители могут по собственному усмотрению, но объективно лучше передать машину в руки сотрудников официального сервиса:

1. На таких СТО используют исключительно оригинальные детали, то есть вы можете рассчитывать на их длительную эксплуатацию и синхронизацию с другими элементами функциональных узлов. Качество подтверждается гарантией от производителя.

2. Все цены четко указаны в прайс-листы, и вы знаете, за что заплатили каждый рубль.

3. На каждого автовладельца и ТС создается индивидуальный профиль, в котором указываются произведенные ремонтные работы с указанием даты, стоимости и т.д.

4. Вы можете лично наблюдать за тем, как проходит диагностика и ТО вашего авто через камеры либо со специальной наблюдательной площадки.

5. Спектр работ оговаривается заблаговременно, а технологии ремонта подбираются в индивидуальном порядке (с учетом тяжести повреждений, марки и модели машины, ваших личных пожеланий).

6. Официальный сервис всегда заботится о поддержании хорошей репутации, поэтому каждое ТО выполняет грамотно и в оговоренные сроки.

ТОП-8 ПРОБЛЕМ, С КОТОРЫМИ МОГУТ СТОЛКНУТЬСЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ В НЕПРОВЕРЕННЫЙ АВТОСЕРВИС

- низкое качество запчастей, которые предлагаются по подозрительно дешевым ценам и выдаются за оригинальные;

- невозможность персонального контроля процесса техосмотра и ремонта автомобиля;

- снятие деталей без вашего ведома для последующей незаконной продажи;

- непрофессионализм сотрудников и плохое качество обслуживания из-за отсутствия современного оборудования

- получение информации, необходимой для организации кражи авто;

- установка низкокачественных комплектующих без предоставления гарантии;

- нефиксированная стоимость услуг, из-за которой размер затрат на ремонт увеличивается в несколько раз;

- предоставление заведомо ложных сведений о техническом состоянии подержанного автомобиля перед продажей.

Обращая внимание на указанные выше особенности работы добросовестных мастерских, вы сможете найти сервис с действительно высоким уровнем обслуживания и квалифицированным персоналом.

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