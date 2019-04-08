2019-04-08T14:51:27+03:00
Происшествия

Отдых двух компаний в кафе Волжского закончился перестрелкой

Ранен 37-летний мужчина
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Стрелка уже поймали, пистолет он хранил законно, хотя и был судимым.Стрелка уже поймали, пистолет он хранил законно, хотя и был судимым.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Суббота, вечер, две компании отдыхали в кафе Волжского, расположенного по улице 40 лет Победы. Мужские разговоры, выпивка – все, как обычно. Вечер перестал быть томным, когда между двумя мужчинами из разных компаний вспыхнул конфликт. Слово за слово и вот уже в перепалку ввязались друзья оппонентов. Выяснять отношения решили на улице. Вот только силы оказались не равны: одна из компаний явно превосходила вторую по численности.

Тогда разгоряченный мужчина из числа тех, кто оказались в меньшинстве, решил «компенсировать» неравенство кулаков своим оружием. Он достал травматический пистолет и сделал несколько выстрелов в сторону противников.

Как потом оправдывался в полиции, мол, ни в кого стрелять не собирался, хотел только отпугнуть. Но одна из пуль все-таки попала в 37-летнего соперника. К счастью, ранение оказалось не смертельным: задело по касательной.

- Раненый мужчина пришел в полицию в два часа ночи 7 апреля. Он и рассказал о перестрелке, - подтверждают «КП-Волгоград» в УВМД Волжского.

«Стрелка» нашли довольно быстро. Этот 27-летний волжанин уже был ранее судимый за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

- По факту стрельбы проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам по статье «Хулиганство», - уточняют в ГУ МВД по региону.

У 27-летнего «стрелка» уже изъяли травматический пистолет. Установлено, что владел он им легально.

- На него составили административный материал за стрельбу в не отведенных для этого местах. Нарушителю грозит штраф в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему. Либо его лишат права на приобретение и хранение оружия на срок от полутора до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему, - дополняют в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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