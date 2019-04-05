В Госдуме обвинили волгоградские власти в «охоте» на маршрутки

Вчера, 4 апреля, на совещании Государственной думы депутат Игорь Торощин с трибуны на всю страну обвинил власти Волгограда в том, что они устроили в городе бездумную «охоту» на маршрутки. Но власти Волгограда настаивают на том, что все их усилия направлены в первую очередь на то, чтобы сделать перевозки пассажиров в городе безопасными, а обслуживание качественное. 5 апреля в мэрии еще раз собрались за круглым столом чиновники, гаишники, перевозчики и представители автонадзора, чтобы обсудить проблему маршрутчиков, работающих под видом заказных.

По словам депутата Госдумы чиновники Волгограда целенаправленно «убивают» мелкий бизнес перевозок.

- До Чемпионата мира по футболу, пока в городе не внедрили новую схему общественного транспорта, в Волгограде насчитывалось 15 основных и 162 небольших подвозных маршрутов, то сегодня более 70% последних были ликвидированы. Доля участия в перевозках мелких предприятий снизилась до 30%. И произошло это благодаря лоббированию профильных чиновников. В итоге на этот рынок зашли в Волгоград две неизвестные компании, зарегистрированные в Ленинградской области, - заявил депутат фракции ЛДПР.

Но анализ жалоб, которые поступают от волгоградцев на "горячую линию" по транспорту, говорят о другом.

- После чемпионата мира по футболу, да, жаловались люди – были проблемы по поселку Городище, по Краснослободску. Сейчас основной поток жалоб идет от перевозчиков на «нелегалов», которые работают на, так называемых, заказных маршрутах. Мало того, что они нагло забирают пассажиров, выходя на их линии, так еще и устраивают разборки с рукоприкладством. Такие случаи есть, - отмечает замначальника госавтодорнадзора Вячеслав Лисицкий.

В мэрии Волгограда еще раз обсудили на круглом столе вопросы борьбы с нелегальными перевозчиками.Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА

Все же новая транспортная схема Волгограда доказала свою жизнеспособность

- На сегодняшний день власть определилась с тем перечнем маршрутов, который необходим городу. Все они были разыграны на конкурсах, и ни в одном техническом задании нет никаких ограничений, все только в рамках законодательства, - говорит замруководителя департамента городского хозяйства администрации Волгограда Сергей Комлев. - Вот сегодня на конкурс выставлены два новых маршрута - это №58, который будет заезжать в Капустин яр и в новый микрорайон «Санаторный», и №5а, который будет ездить из микрорайона «Родниковая долина» по первой продольной магистрали в центр. Мы ищем на них перевозчиков. Любой перевозчик может участвовать в конкурсе на общих основаниях и получить право законно осуществлять свою деятельность.

- Никто не пытается уничтожить в Волгограде маршрутки. Мы призываем перевозчиков работать по закону: поставьте на маршруты нормальные машины, наймите квалифицированных водителей, получайте лицензии и право легально работать, - добавляет Вячеслав Лисицкий.

Почему сейчас, спустя почти год после внедрения транспортной схемы в Волгограде, опять всплыла тема маршруток? Да потому что в городе усилили борьбу с заказными маршрутками. Если в 2018-м на штрафстоянки отправили всего десяток таких «ГАЗелей», то за два месяца 2019-го арестованы уже 43 микроавтобуса. Нелегальных перевозчиков ловят, штрафуют, а они в ответ устраивают акции протеста. Напомним, 20 марта именно такие перевозчики перекрыли движение на самом оживленном перекрестке в Волгограде.

Кстати, до 1 июля все перевозчики Волгограда обязаны получить лицензии. В Волгограде таких 5-6 тысяч. Но пока подали лишь несколько сотен. Времени мало, объем работы большой, поэтому сотрудники УГАДН на круглом столе настоятельно попросили перевозчиков не откладывать этот вопрос в долгий ящик, чтобы после 1 июля город не погрузился в транспортный коллапс.