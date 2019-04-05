Липы и клены высадили на набережной Волгограда

На главной аллее верхней террасы набережной Волгограда от храма Иоанна предтечи до памятника «Казачья слава» кипит работа. Сотрудники компании-подрядчика, которая взялась за дополнительное озеленение Центральной набережной, стелют рулонный газон в зеленой зоне. По центру аллеи зияют развороченные клумбы с кучами земли и корнями от выкорчеванных пней. Здесь заранее подготовили ямы для новых деревьев, которые должны заменить вырубленные по осени вязы. Среди всего этого строительного беспорядка прогуливаются местные жители. А как только приходит машина с саженцами, берутся за лопаты. Уже через полчаса центр аллеи украсили 48 деревьев войлочной липы Брабант. Саженцы взрослые - более трех метров высотой. И уже с листочками. А всего к 9 мая на набережной высадят 10 тысяч деревьев и кустарников и три тысячи кустов роз.

Парк на набережной полон рабочих и техники.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Но местным жителям это, кажется, совершенно не мешает.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Липа специально подобрана для аллейных посадок. Это один из самых неприхотливых, достаточно быстрорастущих видов, имеющих плотную красивую крону, - рассказывает главный агроном компании «Приволжсктрансстрой». - В перспективе это должно быть красиво сформированное дерево, которое даст тень и не будет закрывать вид на храм. И не будет болеть.

Всюду паллеты с рулонами газона.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/701380" frameborder="0"></iframe> На аллее верхней террасы набережной у храма Иоанна Предтечи высадили трехметровые липы.Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Газон расстилают и стыкуют, приминая руками стыки.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

По словам специалиста, на аллеях специально высаживают быстрорастущие виды. По центру - липы. Они вырастут высотой до 10 - 12 метров. А по бокам - серебристые клены. Они будут выше и должны дать достаточно тени для отдыхающих на лавочках. Позже вдоль дорожек высадят живую изгородь. А клумбы украсят розы.

Саженцы уже взрослые - более трех метров высотой.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Главное теперь, чтобы деревья прижились. Но агроном уверяет, что все саженцы привитые, по ГОСТу, болеть не должны, а апрель - просто идеальное время для посадок. Вообще крупномер приживается год, а потом дерево начинает активно расти. Газон начнет оживать, когда на улице станет чуть потеплее. Полив обеспечит водопровод - его проложили по всей зеленой зоне. К тому же за зелень подрядчик отвечает рублем - гарантия 5 лет.

Сажают деревья не только рабочие, но и жители района, и чиновники.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Парк проектировали в соответствии с законами и правилами, в нем, например, не должно быть стопроцентной тени, = поясняет агроном. - У нас есть аллеи, разноцветные живые изгороди, живописные группы, на которые мы любуемся во время прогулок. Все спроектировано грамотно. Поэтому будет место и в тенечке посидеть, и на солнышке постоять, и полюбоваться. Среди зелени будут яркие цветные акценты. Так что это будет красивое место.