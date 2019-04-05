Волгоградка получила 100 баллов на ЕГЭ со второй попытки

В Волгоградской области продолжается досрочный период сдачи единого государственного экзамена. ЕГЭ 2019 стартовал весной почти для 800 ребят, в основном это выпускники прошлых лет и студенты ссузов. Большинство экзаменов уже позади. Есть и первый высший результат. 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку получила выпускница лицея №9 Волгограда Алиса Кравцова. «КП-Волгоград» пообщалась с первым стобалльником.

Алиса Кравцова - отличница, медалистка. Но этот ЕГЭ был для нее уже второй попыткой. В прошлом году она получила 82 балла по истории, 92 - по обществознанию и более 80 баллов по русскому языку. Казалось бы - прекрасный результат.

- Для меня 80 баллов по русскому языку - это очень мало. 18 баллов потеряла из-за невнимательности - не вписала часть ответов в бланк ЕГЭ, - рассказала «КП-Волгоград» Алиса.

Девушка подала документы в единственный вуз. Поступать решила в Московскую юридическую академию. В итоге ей не хватило всего двух баллов.

- Решила, что это знак, - признается выпускница. - И решила попробовать еще раз. Подрабатывала, конечно. Но основной упор сделала на учебу. Занималась очень серьезно.

Почти год дополнительной подготовки не пропал даром.

- Готовилась к русскому языку под наставничеством моего педагога из лицея Татьяны Владимировны Немчиновой. Она очень хороший человек, я искренне ей благодарна за свой успех, - рассказала Алиса.

Как призналась девушка, в прошлом году она сдавала много пробных экзаменов. Поэтому к самой процедуре ЕГЭ была готова, писала спокойно. Во второй раз было тревожно, но она все же справилась.

- На самом экзамене надо полностью погрузиться в работу, думать только о задании. Волнение ничего полезного не даст, поэтому нужно учиться контролировать эмоции, - советует стобалльница выпускникам, которым еще предстоит сдавать госэкзамены.

Это был последний ЕГЭ для девушки. В этом году, уверена Алиса, ей точно хватит баллов для поступления в университет. Но на этот раз все же решила подать документы в несколько вузов. Мы желаем ей удачи.

У 11 тысяч волгоградских выпускников 11-х классов экзамены еще впереди. Основной период ЕГЭ-2019 начнется 27 мая и завершится 1 июля.

Если есть вопросы, звоните на «горячую линию» ЕГЭ-2019 в Волгоградской области - (8442) 606-607.