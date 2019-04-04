2019-04-04T17:48:00+03:00
Экономика

ВТБ получил три награды премии «Хрустальная гарнитура»

Департамент клиентского обслуживания ВТБ стал обладателем трех престижных наград XV международного конкурса контактных центров «Хрустальная гарнитура», который завершился в Москве
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Финалистом конкурса «Лучшая большая команда по обслуживанию клиентов» стал коллектив отдела информационного обслуживания и продаж во главе с Дианой Абитовой из г. Чебоксары. Главный персональный менеджер филиала ВТБ в Барнауле Дмитрий Мошкарев был отмечен в номинации «Продавец года». Кроме того, второй год подряд отдел координации корпоративных программ ВТБ получает премию «Лучшая программа/практика мотивации и вовлеченности персонала».

Ольга Цегельная, руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ, отметила: «За прошлый год контакт-центр ВТБ принял более 30 млн звонков. Среднее время ожидания ответа составило 30 секунд. При этом в конце года, в период максимального роста обращений, нам удалось сократить этот показатель до 25 секунд. Это свидетельствует об успешной реализации наших сервисов и высоком качестве клиентского обслуживания. Получить премию «Хрустальная гарнитура» – это признание высокой оценки нашей работы от профессионального сообщества. Поздравляю коллег с заслуженными наградами».

«В сезоне 2018/2019 мы оценивали рекордное за всю историю вручения награды (с 2005г.) количество номинантов – 360 участников подали свои заявки и эссе на рассмотрение и оценку высоких достижений и результатов работы Экспертному Совету Награды, в который в этом году мы также собрали рекордное количество руководителей, ведущих менеджеров и признанных экспертов индустрии. Это самое масштабное в индустрии движение по изучению успешного опыта и получения признания достижений профессиональным Сообществом», – считает Дмитрий Аристархов, председатель жюри награды «Хрустальная Гарнитура».

Премия «Хрустальная гарнитура» была учреждена сообществом Call Center Guru в 2005 году для оценки качества работы контактных центров крупнейших компаний. В этом сезоне в программе конкурса приняли участие рекордное число номинантов за всю историю вручения награды – 360 сотрудников, представляющих кол-центры России и зарубежья

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Астрахани два бухгалтера присваивали зарплаты сотрудников СИЗО
Более 4 тысяч нарушений нашла прокуратура в работе судебных приставов
Александра Навроцкого выбрали ректором ВолгГТУ
В Волгограде чиновнику дали 7 лет строгача за взятку кирпичом
Второкласснику из Астрахани, сбежавшему в «кругосветку», хотят подарить путешествие
Волгоградец выманил у женщины 600 тысяч рублей, пообещав смягчить наказание ее мужу
Полиция Волгограда поймала водителя, который сбил школьницу и сбежал
Волгоградец заплатил 340 тысяч рублей за двух убитых косуль
Девять волгоградцев обратились к медикам с укусами клещей
Волгоградские ветеринары спасли подбитого молодого филина
В Астрахани два полицейских силой выбивали признание из невиновного
Голодавший на «минималке» саратовский депутат поучаствует в выборах Волгоградской области
В Астрахани избитая хулиганом женщина просила помощи у водителей, а они проезжали мимо
С начала года волгоградцы потратили на услуги почти 24 миллиарда рублей
Раскладчикам наркотиков из Волгограда дали 27 лет на троих
На севере Волгограда «девятка» врезалась в маршрутку №14
В Астрахани хирург получил полтора года тюрьмы за смерть пациента
В Волгограде за взятку пойдет под суд декан юрфака
После аварии у волгоградки без дома остались десять кошек
В Волгограде накажут водителя грузовика, выбросившего мусор в центре города