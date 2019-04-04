В Волгограде открылся Единый диспетчерский центр по управлению коммунальными сетями

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров оценил работу Единого диспетчерского центра «Концессий водоснабжения» и «Концессий теплоснабжения». ЕДЦ представляет собой оперативный штаб, куда в режиме реального времени поступает информация о состоянии объектов тепло- и водоснабжения города. Современное оборудование, которым оснащен центр, позволяет не только контролировать работу сетей, но и предотвращать нештатные ситуации.

Расположен ЕДЦ в Центральном районе, на территории котельной квартала № 101, питающей теплом и горячей водой 27 многоквартирных домов. В 2017 году в рамках инвестпрограммы «Концессии» смонтировали новый блочно-модульный тепловой пункт, обновили котловое оборудование. Строительство Единого диспетчерского центра шло параллельно с реконструкцией котельной. Общий объем инвествложений составил 276 миллионов рублей, из них на ЕДЦ - 164 миллиона, еще 112 миллионов рублей инвестировали в обновление самой котельной.

ЕДЦ представляет собой двухэтажное здание площадью порядка 1,5 тысячи квадратных метров. Здесь располагается клиентский центр водоканала, где операторы круглосуточно семь дней в неделю принимают звонки жителей по холодной воде и водоотведению, и уже в ближайшее время в клиентский центр можно будет обращаться по вопросам тепла и горячей воды.

Кроме того, в ЕДЦ находится цифровая диспетчерская, куда в режиме онлайн поступают сведения с более чем 7 тысяч датчиков телеметрии, установленных концессиями водо- и теплоснабжения в рамках инвестпрограмм на своих объектах: тепловых и водопроводных сетях, в котельных и очистных сооружениях, центральных тепловых пунктах и насосных станциях.

Все данные о температуре, давлении и других параметрах с датчиков сводятся в электронную базу и выводятся на центральную видеопанель, на которой отображается цифровая карта коммунальных сетей Волгограда. Эта карта была специально создана «Концессиями» для ЕДЦ. Раньше для того, чтобы найти сети, на которых случилась утечка, специалистам приходилось пользоваться бумажными картами. Теперь благодаря датчикам телеметрии технологические нарушения автоматически отображаются на цифровой карте.

Именно современные цифровые технологии в работе ЕДЦ, включая программное обеспечение для диспетчеров и датчики телеметрии, позволяют отслеживать состояние сетей, объектов тепло- и водоснабжения в реальном времени и тем самым предотвращать инциденты. В случае же возникновения серьезных нештатных ситуаций предусмотрена возможность создания в ЕДЦ оперативного штаба, откуда можно контролировать ситуацию и управлять ей.

– Единый диспетчерский центр позволил сформировать замкнутый клиентоориентированный цикл работы по устранению аварийных заявок. Когда житель звонит в наш клиентский центр по поводу протечки, оператор формирует аварийную заявку, которая уходит на исполнение аварийно-ремонтной бригаде. При этом диспетчер в ЕДЦ видит передвижение аварийной бригады и ход восстановительных работ с возможностью оценить быстроту и качество. После выполнения заявка возвращается в диспетчерскую, оттуда – в клиентский центр. Оператор отзванивается абоненту о выполнении заявки. Круг замкнулся, – отмечает директор компаний Валерий Казанцев. – Такой подход к работе очень важен, поскольку забота о потребителях и качестве оказываемых им коммунальных услуг для нас в приоритете.

Ознакомившись с работой ЕДЦ, Андрей Бочаров отметил важность автоматизации процессов в ЖКХ и обозначил направления дальнейшего развития этой системы. Внедренное в работу Единого диспетчерского центра программное обеспечение станет частью цифрового образа ЖКХ в проекте «Умный город».