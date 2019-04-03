В Волгоградской области организовали более 10 тысяч пунктов сбора ТКО

До 10 тысяч выросло количество точек сбора ТКО в Волгограде и двух близлежащих районах Волгоградской области. Всего по данным на 31 марта в областном центре насчитывается 10003 пункта сбора отходов. Еще в начале месяца их было 6778. Каждую неделю их количество увеличивалось, и расширялась зона охвата. В целом количество точек сбора ТКО более чем в два раза превышает количество, заложенное комплексной схемой.

По данным ООО «Управление отходами – Волгоград», в Светлоярском районе к уже установленному 191 контейнеру для сбора отходов прибавился еще 51, а общее количество составило 242 штуки. На 11 увеличилось количество контейнеров и в Городищенском районе Волгоградской области.

Заявки на организацию дополнительных мест сбора отходов постоянно поступают от жителей в управляющие компании, ТСЖ, ТОСы. Ни одна из них не остается без внимания регионального оператора, который работает в тесном взаимодействии с управляющими организациями.

Стало больше и маршрутов, обслуживаемых региональным оператором. За последнюю неделю марта появился маршрут для бестарного сбора отходов в Кировском районе Волгограда и маршрут для автомобиля-бункеровоза в Красноармейском. Ежедневно для переработки и утилизации вывозится около восьми тысяч кубометров отходов.

Заявку на установку контейнеров и/или бункеров на контейнерную площадку можно подать в единый контакт-центр по адресу: info@uo34.ru.

Единый номер регионального оператора 8-800-350-43-48