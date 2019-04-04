2019-04-04T14:31:05+03:00
Здоровье

С матери-одиночки медики вымогают 26 тысяч за тест на отцовство

Женщина не может получать алименты, потому что за бесплатную для нее экспертизу требуют деньги
Юлия Данильченко
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Мать-одиночка не может доказать отцовство - ей отказывают в экспертизе ДНК.Мать-одиночка не может доказать отцовство - ей отказывают в экспертизе ДНК.Фото: Александр ГЛУЗ
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35-летняя волгоградка Ирина Паньшина* вот уже второй месяц бьется за право получать алименты на полугодовалого сына. Обычно в таких историях препятствия чинит сам отец, но этот случай другой: экспертизу ДНК всячески затягивает «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы». И даже объясняются: нет денег на реагенты. Хотите экспертизу – платите!

КТО ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ

- Мой гражданский муж, узнав о беременности, просто ушел. Я осталась одна еще до рождения сына. Он никак не интересовался судьбой малыша, поэтому и вписывать в свидетельство его не стала, - рассказала корреспонденту «КП-Волгоград» Ирина.

Но быть матерью-одиночкой в наше время тяжело, поэтому женщина все-таки решила заставить папашу платить алименты. Естественно, мужчина сказал: сначала докажи, что я отец.

- Сказал, что если я хочу алименты, то должна подать в суд. Только по решению суда он согласен оплатить экспертизу, - продолжает Ирина.

Дзержинский районный суд назначил госэкспертизу за счет заявителя. Но закон позволяет матерям-одиночкам проводить тест ДНК в госучреждении без предоплаты. Ведь сумма немаленькая – больше 26 тысяч. А деньги уже после взыскиваются с проигравшей стороны: если отцовство подтвердилось, то платит папа, если нет, то мама.

- В ГПК черным по белому написано: эксперт обязан принять к производству экспертизу, назначенную судом, провести ее, а потом в случае неоплаты обратиться в суд и взыскать расходы с той стороны, которая проиграла, - комментирует ситуацию юрист Максим Осипкин.

По решению суда процедуру должны были провести до 14 марта и уже выдать результаты, но не провели до сих пор. Ирина с предполагаемым отцом и сыном приходила в бюро, где все трое сдали кровь, но там все равно подсовывают договор о платных услугах.

КУДА ПОДЕВАЛИСЬ РЕАГЕНТЫ

Ответа от экспертов нет, как и денег на содержание малыша – отцовство ведь не установлено. «Комсомолка» позвонила в бюро разузнать, можно ли вообще провести тест ДНК, назначенный судом, а оплатить его потом, как предполагает закон.

- Тест на ДНК делается максимум неделю если экспертиза оплачена. Если не оплачена, тогда не проводится, потому что реагенты закупаются непосредственно после оплаты. Даже если по суду – без разницы. У нас нет в наличии реагентов, которые можно было бы использовать, - эмоционально отвечают в «Волгоградском областном бюро судебно-медицинской экспертизы». - Так как бюджет не закупает реагенты, данный вид экспертиз проводится платно.

То же самое ответила заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Наталья Чепурина:

- В связи с отсутствием неиспользуемых реактивов и материалов, необходимых для производства данной экспертизы у ГБУЗ "ВОБСМУЭ" имеются объективные основания, препятствующие исполнению определения Дзержинского районного суда. Отсутствие материально-технической базы является законным основанием для возврата без исполнения постановления или определения суда о назначении судебной экспертизы.

Получается замкнутый круг. Правозащитники называют ситуацию откровенным шантажом.

- Это государственное учреждение, следовательно, финансируется из бюджета. Это бюро единственное в Волгограде, которое проводит судебную экспертизу. У них обязаны быть реагенты. В законе отсутствует такое понятие как «нет реагентов у экспертного учреждения». Если их нет – идите купите. Это шантаж в отношении матери-одиночки, - уверен юрист Максим Осипкин.

Омбудсмен Валерий Ростовщиков и руководитель аппарата уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области Ирина Ечка, к которым обратилась волгоградка, посоветовали обратиться в прокуратуру. Надзорный орган уже проводит проверку.

*имена героев публикации изменены

ИСТОЧНИК KP.RU

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