Куда пойти в Волгограде: Фестиваль постной кухни, короткометражки, футбол и мотокросс

В начале апреля в Волгограде спортивных болельщиков ждут на стадионе и на мототрассе. Большую культурную программу подготовили театры, выставочные и концертные залы. На нескольких площадках пройдут события кинофестиваля Дни германских и российских короткометражных фильмов «Вкратце!». А православных волгоградцев 5 и 6 апреля приглашают на первый Фестиваль постной кухни. Откроет его 5 апреля в 11.00 митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Он также будет председательствовать в жюри, которому предстоит оценивать кулинарные творения.

ФУТБОЛ: «РОТОР» - «БАЛТИКА»

«Волгоград Арена» стала победителем народного голосования за звание лучшей арены мира 2018 года. Такой стадион просто обязан быть самым посещаемым в ФНЛ. Побьем рекорд!» - предлагает «Ротор» и зовет всех своих болельщиков на матч 7 апреля. В воскресенье волгоградские футболисты принимают на своем поле «Балтику». «Ротор» после трех побед подряд вырвался на 10-ю строчку турнирной таблицы. Чтобы закрепить успех, поддержка преданных болельщиков не помешает. Так что все на стадион! Болеем за наших! Стадион «Волгоград Арена». 7 апреля в 14.00. Билеты: все по 100 руб.

Все на стадион!Фото: Екатерина СИМОХИНА

ПОСТНЫЕ БЛЮДА - ЭТО ВКУСНО

В дни Великого поста на выставке «Царицын православный - Хвали имя Господне!» пройдет фестиваль постной кухни. Здесь представят разнообразные постные блюда, которые можно будет попробовать, желающие смогут поучаствовать в мастер-классах, а также вместе с жюри определить победителей.

В первый день участники заранее приготовят постные холодные закуски, первые и вторые блюда, выпечку, блюда из овощей, круп, муки, фруктов, ягод, меда и орехов. А во второй день финалисты будут готовить закуски прямо перед зрителями. Гости убедятся в том, что питаться в пост можно вкусно, полезно, а главное - просто. С 11.00 до 12.30 устроят детский мастер-класс по росписи пряников. В 13.30 молодежный театр духовно-нравственного сюжета «Миргород» покажет спектакль «Плач Адама».

ВолгоградЭкспо, пр. Ленина, 65а. 5 апреля с 11.00 до 19.00, с 13.00 - концерт, мастер-классы. 6 апреля с 11.00 до 19.00, 12.30 - награждение победителей.

Постные блюда - это вкусно. Например, - эти голубцы.Фото: Михаил ФРОЛОВ

МОТОКРОСС

Первый этап чемпионата и первенства Волгоградской области по мотокроссу пройдет в воскресенье, 7 апреля, на мототрассе «Максимка». Соревнования пройдут в классах Open, 65, 85, 125 куб. см., а также «Ветераны» и «Квадроциклы». Советский район, пос. Песчанка, мототрасса «Максимка». 7 апреля с 12.00 до 17.45.

А в субботу жителей Волгограда и Калача-на-Дону ждут не только мотокросс, но и мастер-класс на квадроциклах, показательные выступления авиамоделистов, военных кинологов, конно-спортивного клуба, реконструкторов ВИК «Шатун» и соревнования по лазертагу. Также для зрителей будут работать реконструкция «Сталинградский блиндаж» и выставка старинной и современной военной техники и вооружения. Калач-на-Дону, 82-й км трассы Волгоград - Каменск-Шахтинский. 6 апреля в 12.00.

«ВКРАТЦЕ!» - ДЕТЯМ

Мальчишек и девчонок приглашают на фестивальные дни короткометражных фильмов «Вкратце!». Программу для аудитории 6+ покажут 6 апреля в Волжском. В ней будет и фильм «Надежда» волжанки Татьяны Чурзиной о кругосветном путешествии Крузенштерна. 6 и 7 апреля две программы анимационных и художественных короткометражек ребята смогут посмотреть в Театре кукол. А после в кинозале Горьковки покажут результат мастер-класса по анимационному кино.

г. Волжский, Дворец молодежи, б-р Профсоюзов, 1 Б. 6 апреля в 10.30. 6+

Театр кукол, Волгоград, пр. Ленина, 15. 6 и 7 апреля в 16.00. 6+ и 12+

Библиотека им. Горького, Волгоград, ул. Мира, 15. 8 апреля в 16.00.

Вход свободный.

Полная программа фестиваля «Вкратце!»

АРТ-ФЕСТИВАЛЬ «В НАСТРОЕНИИ!»

Юных и смелых приглашают на молодежный арт-фестиваль «В настроении!», где можно показать свои достижения, обменяться идеями и познакомиться с интересными людьми. В программе - выставка графики, живописи и фоторабот молодых художников, мастер-класс по акварельной живописи, поэзия и много живой музыки. Областная библиотека для молодежи, ул. Череповецкая, 1, т. (8442) 94-45-44. 6 апреля в 14.00. Вход свободный.

Концерты

ПОПУЛЯРНАЯ ОПЕРНАЯ МУЗЫКА

В четверг в Музее Машкова пройдет концерт популярной оперной музыки, посвященный году театра. В пространстве театральной выставки «Театр -The Art» выступят студенты кафедры вокального искусства консерватории имени Серебрякова, класс заслуженной артистки РФ, профессора Наталии Семеновой. Музей Машкова, пр. Ленина, 21, т. (8442) 38-24-44. 4 апреля в 17.00.

Оперные шедевры представят студенты из класса заслуженной артистки РФ, профессора Наталии Семеновой.

ВСЕРОССИЙСКИЕ ФИЛАРМОНИЧЕСКИЕ СЕЗОНЫ

В воскресенье Волгоградский академический симфонический оркестр приглашает на концерт из абонемента № 6 «Неистовый романтизм» в рамках проекта Минкультуры РФ «Всероссийские филармонические сезоны». В программе прозвучит музыка русских композиторов XIX и ХХ века - Скрябина, Рахманинова и Прокофьева. Солист Филипп Копачевский (фортепиано, Москва). За дирижерским пультом - Игорь Вербицкий (Воронеж). ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 6, т.: (8442) 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24. Билеты онлайн на сайте volgogradfilarmonia.ru. 7 апреля в 17.00. Билеты: 200 - 700 руб.

Солист Филипп Копачевский (фортепиано, Москва). За дирижерским пультом - Игорь Вербицкий (Воронеж).

МУЗЫКА В ПОДЗЕМЕЛЬЕ

«Старая Сарепта» приглашает провести субботу в подземельях. Сначала гостей в 15.00 ждет часовая экскурсионная программа с посещением четырех самых мистических подвалов колонии гернгутеров. А затем - музыка в подземелье. Произведения прошлых столетий под аккомпанемент клавесина исполнит ансамбль Monte Verde. Музей-заповедник «Старая Сарепта», ул. Изобильная, 10, т.: (8442) 67-33-02 или 51-67-49. 6 апреля в 15.00 - экскурсия. Билеты: 200 руб. 6 апреля в 16.00 - концерт. Билеты: 300 руб.

Гастроли

ДЕНИС МАЙДАНОВ: «НИЧЕГО НЕ ЖАЛЬ»

Денис Майданов приглашает поклонников на большую сольную программу «Ничего не жаль». В этот вечер прозвучат лучшие хиты артиста и новые композиции.

Сначала Денис написал хиты для огромного количества российских звезд, среди которых Наталья Ветлицкая, Борис Моисеев, Филипп Киркоров и другие. А в 2008 году Майданов начал певческую карьеру. Первой песней, попавшей на радио, стал хит «Вечная любовь». Трек до сих пор остается визитной карточкой артиста. С тех пор Майданов записал шесть альбомов и множество саундтреков для фильмов и сериалов. ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 6. 16 апреля в 19.00. Билеты: 1800 - 3500 руб. 6+

Денис Майданов приглашает поклонников на большую сольную программуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ПАСТУШКА И ТРУБОЧИСТ» И «АЗБУКА ДЕДУШКИ ТОЛСТОГО»

Владимирский областной театр кукол покажет волгоградцам два своих спектакля.

Сказка «Пастушка и Трубочист» по произведению Ганса Христиана Андерсена расскажет о любви и смелости. В спектакле оживают стоящие на полке в старинном шкафу фарфоровые фигурки. Влюбленные решают сбежать, спустившись по резной ножке стола. Однако мир для них оказывается слишком велик.

А малышей ждет интерактивный спектакль на подушках «Азбука дедушки Толстого» по сказкам Льва Николаевича. Сказка расскажет про мальчика Филипка и его путешествие в школу. Дети вместе с артистами смогут составить свое имя из букв, полаять как собачка и покричать как петушок.

Театр кукол, пр. Ленина, 15, т.: (8442) 383-383, 8-960-880-68-90. Билеты онлайн на puppetvlg.ru.

12 апреля в 10.00 и 18.00 - «Пастушка и Трубочист». Билеты: 200 - 300 руб. 6+

13 апреля в 11.00 и 13.00 - «Азбука дедушки Толстого». Билеты: 300 руб. 2+

Малышам покажут два спектакля. Фото: афиша

Выставки

«ВОЙНА НА КОНВЕРТАХ»

В Мемориально-историческом музее открылась выставка «Война на конвертах». Предметы, документы и фотографии из фондов музея-заповедника «Сталинградская битва» расскажут об истории тыловой и армейской почты в годы войны. А фронтовые письма приоткроют страницы памяти. Мемориально-исторический музей, ул. Гоголя, 10, т. (8442) 550-151 добавочный 1104.

Фото: МИМ

ВЫСТАВКА ФИАЛОК

Весенняя выставка узамбарских фиалок пройдет в краеведческом музее с 4 по 11 апреля (8 апреля - выходной). Волгоградцы увидят около 200 самых разных сортов фиалок. Цветы можно купить, а также получить советы по выращиванию. Краеведческий музей, вход со стороны пр. Ленина, 5а, зал природы, вход свободный.