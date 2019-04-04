Больше тысячи спортсменов пробегут «Волгоград Марафон»

В 2019 году волгоградский марафон пройдет 27 и 28 апреля. В первый день на старт выйдут юные бегуны. Зрителей ждет настоящий спортивный праздник с шоу-программой, аниматорами и аквагримом. 28 апреля на 4 разных дистанциях будут соревноваться взрослые спортсмены. Почему стоит принять участие в состязании бегунов, рассказал организатор «Волгоград Марафона» Дмитрий Чирков.

- Первые подобные мероприятия появились примерно 15 лет назад. Это были 90-е и «нулевые» годы. Тогда увидеть бегуна на улице было практически фантастикой, а вот лежащих на лавочках людей оказывалось предостаточно. Но уже в те времена собралась небольшая группа единомышленников, которая проводила соревнования для всех желающих, в том числе и для детей, - говорит Дмитрий.

Наш собеседник сам уже много лет бегает на длинные дистанции и с нескрываемым удовольствием говорит о том, что соревнования – это грандиозный праздник и потрясающие эмоции. Спортсмен не понаслышке знает: в мире есть места, где бег – норма жизни. Люди выходят на дистанции толпами, буквально десятками тысяч. И Дмитрий захотел, чтобы так было и у нас.

Раньше в волгоградском марафоне участвовали в основном профессионалы, в том числе титулованные. Активную позицию занимал клуб любителей бега «Луч». Первые несколько лет соревнования проводились в ЦПКиО и собирали не так уж много спортсменов.

На сегодняшний день изменилось многое. Например, 99% бегунов – любители. Нынешний «Волгоград Марафон» – это массовое и вышедшее далеко за пределы региона мероприятие для всех желающих. За месяц до начала на официальном сайте уже зарегистрировалось более 500 человек.

Пейсмейкерами на дистанциях станут титулованные спортсмены: Юрий Деманов, Андрей Дрючин и другие. Девиз марафона в этом году – "Честь. Достоинство. Победа".

- На соревнования приезжают не только со всей России, но и из-за границы. Традиционно много участников из Германии, что вполне объяснимо историческими причинами. Выходят на трассы бегуны из Америки, Австралии. Конечно, всегда «марафонит» ближнее зарубежье – белорусы, украинцы, - перечисляет Чирков.

У современного «Волгоград Марафона» есть своя изюминка – детский забег. Он проводился уже три раза, и с каждым годом число участников увеличивается. В первый год стартовало 300 ребят, во второй – 400, а в третий уже 500. Мест порой не хватает! Юные участники в восторге и не скрывают эмоций, когда завершают свой первый в жизни километр. Дети бегут на тех же условиях, что и взрослые. Получают сувенирные футболки, пакет с подарками и борются за настоящие медали. А вот дистанция – отдельная и самая маленькая. Зато есть шоу-программа, аниматоры и аквагрим! Так сбывается мечта Дмитрия о том, чтобы ребята приучались к «беговой» культуре. Хотя в первый раз решение бежать принимают не малыши, а родители. Несмотря на платное участие, многие приезжают семьями и совсем не жалеют об этом.

- Волгоградский марафон – не только соревнование, но и отдых. Он проходит накануне 9 мая, когда город уже украшен и царит особая атмосфера. Мы устраиваем для участников экскурсии, пароходные прогулки. Поэтому у марафонцев плотная и спортивная, и развлекательная программа, - говорит наш собеседник.

Участники прошлогоднего марафона. Фото: Евгений АЛЕКСАНДРОВ. Предоставлено организаторами.

Несмотря на название, марафон предполагает не только классические 42,2 километра, но и разные дистанции: 21,1, 10 километров. Благодаря этому все

желающие, независимо от уровня подготовки, могут испытать себя. В нынешнем году ввели самый маленький маршрут – всего 5 километров.

В 2018 на дистанцию вышло около 1000 человек. В 2019 желающих принять участие тоже будет немало. Хотя бы потому, что за годы существования марафона среди участников – и дети от трех лет, и ветераны Великой Отечественной, перешагнувшие 90-летний рубеж. Причем многие бегуны выходят на дистанции ежегодно.

Это говорит о появлении культуры бега в нашем обществе. И пусть пока она делает первые шаги, желание людей менять свою жизнь в лучшую сторону уже заметно. Организаторы марафона только рады помочь распространять любовь к бегу. Например, в ноябре в Пятиморске Калачевского района проводится еще один кросс, тоже посвященный военной истории края.

Особый вопрос, который еще требует большой работы – болельщики соревнований.

- Это отдельная культура, до которой мы еще не доросли. Во многих странах люди давно осознали, что болельщик – такой же участник соревнования. Если человек почему-то не может бежать – он может поддержать марафонцев, и это дело отнюдь не менее значимо. Хотя бы потому, что люди выходят на дистанцию по разным причинам. Одни – просто испытать себя, другие – ради того, чтобы привлечь внимание к чему-то. И тогда болельщики особенно нужны. Кстати, очень часто бегунам действительно удается достичь тех целей, ради которых вышли на старт, - комментирует Чирков.

Дмитрий глубоко убежден: очень хорошо, что и в нашей стране, в Волгоградской области ситуация потихоньку меняется. Молодежь подтягивается, чтобы поболеть за друзей. Кто знает, может быть, в следующем году сегодняшние зрители сами встанут на стартовую позицию. По крайней мере, организаторы «Волгоград Марафона» со своей стороны сделают для этого все возможное.

Регистрация – на официальном сайте мероприятия. Прием заявок – до 8:00 8 апреля 2019 года или до достижения максимального количества участников.