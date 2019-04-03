Волгоградцы «Вкратце!» увидят виртуальную реальность

Весна балует волгоградцев множеством культурных событий различного масштаба. Любителей кино порадует Международный фестиваль короткометражных фильмов «Вкратце!», который пройдет в Волгограде и Волжском с 4 по 14 апреля. Волгоградцы увидят около 50 детских и взрослых картин из десятка стран – от России и Германии до Италии и США. Организаторы обещают удивлять: у жителей региона состоится знакомство с особым типом показа кинолент – сферическими фильмами в формате виртуальной реальности. Вход на все мероприятия фестиваля - бесплатный.

Перед основной программой стартуют Детские фестивальные дни. 4 апреля педагоги из северной столицы устроят для юных волгоградцев анимационную мастерскую: за четыре дня ребята пошагово изучат непростой процесс создания мультфильма. Каждый юный волгоградец примерит на себя роли режиссера, аниматора и художника. С 6 апреля во Дворце молодежи города Волжского начнется показ лент для самых маленьких. Ребят от 6 лет ждут на кинопоказы вместе с родителями с 10.30. Интересно, что один из фильмов создала волжанка Татьяна Чурзина. Картина «Надежда» посвящена кругосветному путешествию Крузенштерна.

6 и 7 апреля покажут еще две программы короткометражек. Кроме того, в Волгоградском областном театре кукол с 16-00 пройдут специальные показы для волгоградцев, имеющих проблемы со зрением. 8 апреля в 16.00 в кинозале областной библиотеки имени Горького Детские фестивальные дни завершатся показом результатов работы анимационной мастерской.

Основная программа стартует 9 апреля в 18-30 в «Синема-парке». Как сообщает сайт администрации области, организаторы приготовили 7 конкурсных показов, дискуссии, лекции, спецпрограмму фильмов из Германии «Short Export 2019» и мастер-классы по документальной анимации с режиссером Эстер Наймейер.

«Вкратце!» должен стать масштабным событием, ведь на фестиваль было подано более трех сотен заявок со всего мира. Авторы представили работы самых разных жанров: игрового, документального, экспериментального, семейного, детского, видеоарта, анимации. В результате работы жюри в основную программу попали 34 картины, в детскую — 14 лент. Победителей определят 14 апреля в Волгоградском планетарии во время закрытия киноконкурса.

В дополнение к основному киноменю волгоградцам предложат программу Russian VR Seasons, показанную на ряде престижных фестивалей, от Каннского до Московского. Организаторы обещают удивить зрителей показом самых известных немецких сферических работ. Эти ленты представят 13 и 14 апреля в фуд-корте ТРК «Европа Сити Молл».

РАСПИСАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ

Детские фестивальные дни

6 апреля в 10.30 - фильмы 6+ в Волжском. Дворец молодёжи "Юность", г. Волжский. б-р Профсоюзов, 13.

6 апреля в 16.00 - показ фильмов 6+ в Волгограде. Театр кукол, пр. Ленина, 15.

7 апреля в 16.00 - фильмы 12+ в Волгограде. Театр кукол, пр. Ленина, 15.

Основная программа

9 апреля в 18.30 - открытие. Торжественная часть. Показ фильма Sandstern ("Песчаная звезда") (92 мин). Кинотеатр «Синема Парк».

10 апреля в 15.30 – Первая часть конкурсной программы. ВГИИК - киноклуб "Альтернатива", ул. Ковровская, 4 (театральный зал).

10 апреля в 18.30 – Вторая часть конкурной программы («Парад планет», «Менуэт», «Ася», «Последнее объятие», «Веха»), 83 мин. Интерактивный музей «Россия - моя история».

11 апреля в 18.30 – Спецпрограмма Short Export 2019 (Германия). Встреча с режиссёром Эстер Наймейер ("По следам Адаи"). Интерактивный музей «Россия - моя история».

11 апреля в 20.30 – Третья часть конкурсной программы («Путешествие в Париж», «Шесть два восемь», «Картина», «Лобстеры», «Мечта/Жизнь»), 91 мин. Интерактивный музей «Россия - моя история».

12 апреля в 15.30 – Повтор фильма-открытия Sandstern / "Песчанная звезда" (Германия, 2018, 92 мин). Встреча с режиссёром Йилмазом Арсланом. ВГИИК - киноклуб "Альтернатива", ул. Ковровская, 4 (театральный зал).

12 апреля в 18.30 – Лекция «Постмодерн и кинематограф», лектор – Александр Павлов (Москва, ВШЭ). Выставочный зал, ул. Чуйкова, 37.

12 апреля в 20.00 – Четвертая часть конкурсной программы + видеоарт, 90 мин. Выставочный зал, ул. Чуйкова, 37.

13 апреля с 11.00 до 21.30 – Спецпрограмма VR-кино. ТРК Европа Сити Молл, 4 этаж - фуд-корт.

13 апреля в 13.00 – Лекция «Ужас перед технологиями: почему новое так пугает нас?», лектор – Александр Акулиничев (Москва/Волгоград). Интерактивный музей «Россия - моя история».

13 апреля в 14.00 – Паблик ток на тему «Современные тенденции кинематографа». Интерактивный музей «Россия - моя история».

13 апреля в 15.00 – Пятая часть конкурсной программы («Летающие рыбы», «Вторая кожа», «Плечом к плечу», «Смотрящий за полем», «Ничего личного», «Голод»), 90 мин. Встреча с режиссёром Мохаммадом Товриварианом ("Летающие рыбы"). Интерактивный музей «Россия - моя история».

13 апреля в 17.30 - Мастер-класс "VR кино как новое направление в кинематографе", Максим Никонов (Москва). Европа Сити Молл, 4 этаж - фуд-корт (уточняется).

13 апреля в 19.30 – Шестая часть конкурсной программы («Планета 42», «Лола, живая картошка», «Правила», «Люби меня бойся меня», «Дерево»), 93 мин. Встреча с режиссёром Леонидом Шмельковым («Лола, живая картошка»). Интерактивный музей «Россия - моя история».

14 апреля с 11:00 до 18:30 – Спецпрограмма VR-кино. Европа Сити Молл, 4 этаж - фуд-корт.

14 апреля в 13.00 – «Путешествие русского авангарда», 30 мин. Концерт Московского ансамбля современной музыки «Стальной скок». Консерватория им. Серебрякова.

14 апреля в 15.30 – Седьмая часть конкурсной программы, 90 мин. Встреча с режиссёром Мор Ханэй («Обновление»). Волгоградский планетарий, ул. Гагарина, 14.

14 апреля в 17.00 – Закрытие. Торжественная часть. Объявление победителей. Концерт Московского ансамбля современной музыки «Музыка жилой комнаты». Фильм закрытия «ВМаяковский» (реж. А. Шейн, Россия, 2018). Волгоградский планетарий, ул. Гагарина, 14.

Справки по телефону - +7-937-723-55-69 (Инесса Тропина).