Автобус, фура, иномарки: в массовом ДТП под Волгоградом шестеро пострадавших

Жуткая авария произошла около половины пятого вечера 3 апреля в Дубовском районе Волгоградской области.

Грузовик протаранил сразу две иномарки.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На 620-ом километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград» ремонтировалась дорога, поэтому на участке организовали реверсивное движение. 66-летний мужчина, сидевший за рулем грузовика «Мицубиси», который был оснащён краном, выехал на полосу. Уже в конце маневра водитель попросту потерял управление над махиной: фуру вывернуло в сторону, прямо обочину, где находились «Рено», «Хендай» и пассажирский автобус, который ехал из Волгограда в сторону Жирновска.

И пассажирский автобус.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- В результате ДТП пострадали 6 человек: два водителя легковых автомашин и 4 пассажира автобуса, включая 14-летнюю девочку, которые осмотрены медиками на месте и от госпитализации отказались – рассказали КА-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. - По факту ДТП проводится проверка, на месте работают экипажи ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.