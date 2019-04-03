2019-04-03T17:52:44+03:00
Общество

Астраханский хирург во время операции случайно зарезал пациента

Медик повредил жизненный орган, от чего мужчина скончался
Наталья ГЛАЗУНОВА
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После плановой операции местный фермер прожил всего 8 дней.После плановой операции местный фермер прожил всего 8 дней.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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«Врачи – не Боги», - часто можно услышать от самих же медиков. Но именно в их руках наши жизни, и их ошибки иногда приводят в фатальным последствиям. Так, в Астраханской области хирург случайно убил пациента. Теперь суд запретил ему подходить к операционному столу.

Случился этот трагический инцидент 1 августа 2017 года. В тот день в Енотаевской районной больнице Астраханской области были запланированы плановые операции. В списке пациентов и 47-летний Темирхан Нургалиев - местный фермер из села Никольское. Мужчина страдал хроническим холециститом и ему должны были удалить желчный пузырь.

Оперировать взялся самый опытный хирург – 64-летний заведующий отделением. На его счету сотни таких операций. Но на этот раз что-то пошло не так.

Стандартная и не очень сложная по меркам врачей процедура, которая длится обычно пару часов, в итоге затянулась на 4 часа (с половины десятого утра до полвторого дня).

- Уже на следующий день фермер стал жаловаться на боли в области шва. Потом становилось все хуже. Районные врачи разводили руками и решили перевести пациента в Астрахань. Когда он поступил в областную больницу, мужчина был уже на грани между жизнью и смертью. У него развился перитонит. 4 августа его вновь разрезали: вся брюшная полость была залита желчью. Почистили. А через пару дней Темирхан опять оказался на операционном столе: ему удалили часть печени. Но спасти медикам мужчину не удалось. 8 августа, не приходя в сознание, он скончался, - рассказывает «КП-Волгоград» следователь Енотаевского МРСО СУ СК по Астраханской области Дмитрий Мельников.

Как показала судмедэкспертиза, причиной смерти астраханца стал неудачный порез, сделанный во время первой операции. Опытный хирург (который, к слову, еще и является депутатом Енотаевской райдумы) повредил пациенту внепеченочный желчный проток.

У фермера остались жена и двое детей.

Следователи завели на хирурга уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Они смогли доказать вину врача.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение.

- Сегодня суд Енотаевского района вынес вердикт: ограничить свободу теперь уже бывшему хирургу на полтора года. Кроме того, его лишили права заниматься врачебной деятельностью в течение двух с половиной лет, - сообщают в Астраханской областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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