Где в Волгограде поиграть в квесты

Собрались компанией друзей-приятелей, и не знаете, чем заняться? Если вы уже просмотрели все кинопремьеры и голод вас не мучает, а простые посиделки уже надоели? Тогда для вас отличным способом провести время могут стать квесты.

Квест — это оригинальный сценарий, захватывающая атмосфера, уникальный набор загадок и своя логика движения к выходу. Эскейп-румы появились в Японии и Китае в 2007 году. Параллельно подобные квесты стали появляться и в Европе, а в России они появились через шесть лет, и приобрели название квесты. В нашем городе тоже есть очень крутые квеструмы, расскажем о них поподробнее.

КВЕСТ-ХИЛЛ (РЕАЛИТИ КВЕСТ)

Здесь есть квесты по волшебному миру Гарри Поттера, фантастической вселенной («Люди в черном»), приключениям («Один Дома»), хоррору («Крик») или магическому миру («Иллюзии Обмана»).

Квесты идут по 60 минут и рассчитаны на команду 2-4 человека (рекомендованное количество участников - 2-6). При посещении квеста детьми от 6 до 12 лет (включительно) необходимо сопровождение взрослого.

Бесплатные БОНУСЫ к игре:

- чай, кофе

- фото в мантиях учеников Хогвартса, в масках, в мантиях иллюзионистов.

В квеструме можно отметить день рождения или любой другой праздник. А также сделать подарок себе или другу в виде подарочного сертификата на целую игру.

Стоимость игры на команду: 3000 руб.

Доплата за дополнительного игрока: 500 руб.

Адрес: Невская 11А, остановка "Кинотеатр Родина".

Режим работы квеста: с 11.00 до 22.00.

Номер телефона :8-999-626-71-77

КВЕСТ INSIDE

Это обитель других измерений и острых эмоций. Вас ждут незабываемые приключения с детьми, друзьями и родными, неповторимые свидания и фантастические праздники.

Здесь проходят такие квесты, как «Хроники Нарнии», «Изгой», «Бункер Сталина», «Тайна сумасшедшей Аннабель», «Властелин колец», «Проект Кома».

Количество игроков - от 2 до 4, возраст - от 7+ (в сопровождение взрослых).

Здесь можно заказать квест на выезд, и подарить себе и друзьям действительно яркие впечатления и приятные воспоминания.

Стоимость: c команды до 4 человек от 1500 до 3500 руб., за дополнительного игрока - доплата 500 руб.

Также есть акция: по средам для двоих стоимость - 1500 руб.

Скидка на квест в день рождения, а также в течение трех дней после (при предъявлении документа, подтверждающего дату рождения) — 10%.

Адрес: ул. Рокоссовского, 30 Адрес: г. Волгоград, ул. КИМ, 6 корп. Б

Телефон: +7 902 314 9888

Режим работы:

Понедельник - Пятница 10:00 -23:00

Суббота - Воскресенье 10:00 -01:00

ДА ВИНЧИ КВЕСТ

Квест предлагает игры для любой компании: «Помощник супергероев», «Мальчишник в Вегасе», «Алиса в стране чудес», «Ограбление казино».

Игры длятся от 60 до 90 минут, играть можно с 5 лет, все зависит от выбранного квеста.

Для удобства квест можно забронировать заранее.

Стоимость игры:

Команда от 2-х до 4-х человек - в будни 3000 руб, в выходные и праздничные дни - 3500 рублей.

Доплата за каждого дополнительного игрока - 500 р.

После 21:00 цена на игру увеличивается на 500 рублей, скидки и сертификаты не действуют.

Адрес: пр. им. В. И. Ленина, д. 54 Б (ТРК Европа Сити Молл)

Телефон: +7-927-531-57-88; 50-08-59

Режим работы: с 10.00 до 24.00 ежедневно.

После 21 цена на игру увеличивается на 500 рублей скидки и сертификаты не действуют.

QUESTQUEST

Сеть квестов №1 в России по количеству работающих квестов. Здесь вы найдете «Страшные квесты», «Перфомансы», «Антуражные», квесты с актёрами.

Количество игроков от 2 до 4 человек.

Возраст для самостоятельного прохождения 14+, в сопровождении взрослых 6+

Стоимость:

от 1800до 3000 в зависимости от выбранного квеста, есть скидка для школьников и студентов 10%

Адрес: г. Волгоград, ул. Циолковского, д. 6

Телефон: +7 (8442) 297-027

КВЕСТРУМ КВАДРАТ

Первые в Волгограде квесты в реальности: в реальном времени и пространстве. Кто-то сравнивает это с квестами "Форт Боярд", компьютерными квест-комнатами. Но на самом деле это отдельный мир. Вы можете попасть в пиратскую каюту, в заброшенный приют или в мир комиксов.

В зависимости от вашей роли вы будете искать карту сокровищ, вести собственное расследование, спасаться из лап коварного преступника или пытаться разбудить человека.

Здесь можно спрятать подарок имениннику, пусть он попробует его отыскать, такой сюрприз он запомнит надолго.

Стоимость: 2 -4 человека от 1900 до 3000(цены уточняйте при бронирование)

Адрес: Пр. В.И.Ленина 58/1, рядом с "ТРК Европа сити молл"

Телефон: +7 (8442) 98-55-08

Режим работы: с 11.00 до 22.00 ежедневно.

LOCKАЦИЯ

Незабываемое приключение от компании LOCKация – захватывающий квест в реальности. Разгадай все загадки, исследуй тайники и найди заветные ключи к свободе.

Играть может команда от 2 до 5 человек в возрасте от 14 лет. Дети в возрасте до 14 лет только в сопровождении взрослых. Бронируйте квесты не менее, чем за 3 часа до желаемого времени.

Стоимость с команды:

БУДНИ:

с 10:00 до 19:20 -2000 рублей; с 20:40 до 22:00 - 2300 рублей

ВЫХОДНЫЕ и ПРАЗДНИКИ:

с 10:00 до 19:20 -2000 рублей; с 20:40 до 22:00 - 2500 рублей

Адрес: Волгоград , ул. Советская, 6

Телефон: 52-09-55

Режим работы: с 10.00 до 22.00 каждый день.

PERFORMANCE STUDIO

Новый формат развлечений в самом центре Волгограда, по типу знаменитых на весь мир Эскейп румов. Вы становитесь героями собственного приключения - для вас на выбор пять сценариев: "Проклятие Дома Хэмильтон", "Заражение", "Проклятие монахини", "Мученица" и "Магазин игрушек". Ваша задача - выбраться из этих помещений.

Время прохождения квестов от 75 до 90 минут.

Стоимость: от 2000 рублей за команду от 2 до 4 человек. В выходные и праздничные дни с 16:00 игра стоит 3000 руб., в остальное время от 2000 руб. В будни после 20:00 цена составляет 3000 руб. При бронировании игры вносится предоплата в размере 500 руб.

Адреса и телефоны:

«Проклятие Дома Хэмильтон» ул. Мира 24; 8 (927) 516-14-66

«Заражение» ул. Двинская 11А; 8 (927) 542-45-67

«Проклятие Монахини» ул. Пархоменко 8; 8 (995) 427-84-05

«Магазин игрушек» ул. Библиотечная 12а; 8 (926) 070-01-96

«Бар Алькасар» ул. Качалова 39А; 8 (902) 093-81-83

Режим работы:

Пн-Пт: 14:00-23:00

Сб-Вс: 12:00-23:00

ПРЯТКИ В ТЕМНОТЕ

Абсолютно новый формат развлечений в Волгограде, когда сгущается тьма и зрение вам не помощник, остальные чувства обостряются до предела. Участники игры делятся на две команды: "Призраки" и "Горожане", которые потом меняются местами. Горожане испытывают дикий страх перед призраками, их задача надежно спрятаться и дожить до утра. Призраки должны поймать и "убить" всех горожан.

Прятки в темноте — это игра, в которую можно играть веселыми компаниями друзей, коллег, сокурсников, одноклассников после рабочего дня или в выходной день, отмечать праздники и проводить дни рождения.

Максимальное количество игроков - 30 человек, минимальное - 2 человека;

Возраст участников - от 8 лет;

Стоимость: от 480 до 680 за одного участника;

Адрес: проспект Маршала Жукова, д. 74а, Волгоград;

Телефон: 8 (800) 555-80-83.

THE ROOM

The room — это потрясающая атмосфера, продуманный сценарий, эффект полного погружения в игру и конечно же незабываемые эмоции. Вы в запертом помещении, вокруг множество непонятных предметов, замков, дверей. Вы должны выбраться оттуда любой ценой. Успеть выбраться нужно за 60 минут.

Команду из 2-5 человек запирают в комнате.

Стоимость: Будни с 10 -22 – 1800 рублей; выходные с 10 -14 – 2000 рублей; с 14-22– 2500 рублей;

Адреса: ул. Рабоче-Крестьянская 9б; Советская 6, 2й подъезд.

Телефон: 52-09-55

Режим работы: с 10:00 до 22:00.

iLOCKED

iLocked - тематический квест со своим сценарием: команда участников может оказаться взаперти пиратской тюрьмы, секретной лаборатории или советской квартиры. Создатели реальных квестов iLocked дают участникам уникальную возможность попасть внутрь компьютерной игры, но в реальной жизни.

Стоимость уточнять при бронирование квеста.

Адрес: Бульвар Энгельса, 8А

Телефон: +7 (927) 510-2512

CITYQUEST

Почувствуйте себя героем компьютерной игры, сделайте то, что не можете в реальной жизни. Вы будете долго вспоминать о том, как проходили испытания, решали задачи, взламывали коды, желая за 60 минут выбраться из закрытого помещения.

Стоимость: от 2 до 4 игроков – будни 1800 рублей, выходной – 2500 рублей

Адрес: ул. им. Хользунова, 18А;

Телефон: +7 (961) 686-99-96;

Режим работы: с 10:00 до 21:30.

КВЕСТЫ CLEVER

CLEVER — это квесты в реальности с актерами. Ищите подсказки, ключи, разгадывайте головоломки и складывайте механизмы, чтобы найти путь к спасению.

Стоимость уточнять при бронирование квеста.

Адрес: Красноармейский р-н, пр-кт Героев Сталинграда д.44А.