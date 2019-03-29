Камышин готовится к фестивалю театров малых городов России

В рамках федеральной программы Государственного театра наций Камышин станет площадкой для проведения 17-ого Фестиваля театров малых городов. Он пройдет под руководством народного артиста и лауреата государственных премий Евгения Миронова, и, как надеются организаторы, поможет актерам и режиссерам из разных уголков России познакомиться друг с другом и обменяться опытом.

ЧТО ЖДЕТ ЗРИТЕЛЕЙ В КАМЫШИНЕ

С 24 по 30 мая в год театра Камышин примет у себя 17-ый фестиваль театров малых городов России. Запланировано три этапа: сам фестиваль, показ спектаклей победителей на сцене государственного театра наций в Москве и творческие выездные лаборатории с участием именитых режиссеров, столичных педагогов и организаторов. Всего на конкурс пришло порядка 300 заявок, из которых комиссия выбрала 16 лучших.

Жюри в этом году возглавляет Евгений Марчелли, главный режиссер Ярославского театра имени Волкова. Так же выступления будут судить народная артистка РФ Ольга Остроумова, крупнейшие критики и заведующие литературной частью в театрах России. По итогам фестиваля присудят премии за лучшую женскую роль, за лучшую мужскую роль, а так же за лучшие спектакли большой и малой формы. Лучшие спектакли поедут в Москву за деньги театра нации для показа столичной публике.

Сейчас идет этап творческих лабораторий, и 26 марта в Камышине арт-директор творческой лаборатории Олег Лоевский, куратор театральных проектов Государственного театра наций Елена Носова и директор Камышинского драматического театра Евгений Бакин рассказали, как идет подготовка к фестивалю.

Сергей ДЕРГАЧЕВ, Кирилл КАЛМЫКОВ

- Уникальность фестиваля заключается в том, что он проходит каждый год в разных городах страны, – рассказывает Елена Носова. - Отыграв все спектакли и зарисовки, творческие коллективы не разъезжаются, а остаются в городе на протяжении всей фестивальной недели. Как и везде, в Камышине есть свои технические сложности, например у нас будет два спектакля на круге. Круга в театре нет, так что мы привлекаем ДК «Текстильщик», там будут проводиться спектакли малой формы. Я думаю, что довольно много оборудования нужно будет привозить из Москвы. Сам город понравился, сейчас мы выбираем, что включить во внеконкурсную программу, уже были в музее, в галерее, на набережной. В конкурсной программе 16 коллективов, мы обязательно проводим их по городу в первый день, ведь важно, чтобы они понимали, где проведут эту неделю, знали особенности города и местного зрителя.

ВЫБИРАЕТ ЗРИТЕЛЬ

В рамках творческой лаборатории режиссеры и педагоги из Москвы и Санкт-Петербурга совместно с артистами Камышинского драматического театра представили «эскизы» спектаклей по пьесам современных российских авторов. Владимир Золотарь из Москвы поставил эскиз по мотивам пьесы Олега Михайлова «Белый Шум», москвич Андрей Цисарук создал эскиз пьесы Ярославы Пулинович «Земля Эльзы», а эскиз по мотивам новой пьесы Дмитрия Данилова «Свидетельские показания» создал Георгий Цнобиладзе из Санкт-Петербурга. Все эскизы обсуждаются со зрителем. После спектакля обычно проходит голосование: «продолжить работу над пьесой» или «забыть, как кошмарный сон».

Артисты, которые вышли на сцену, 4 дня находились в абсолютном стрессе. «Совершенно не понимаешь, что сработает, а что не сработает – рассказывает перед показом эскиза Владимир Золотарь - это же такая стрессовая вещь. Все вдруг может сложиться даже лучше, чем складывалось на репетициях, а может и рассыпаться».

Эскиз спектакля "Белый шум".Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Важно понимать, что это лаборатория, а не экзамен, - объясняет Олег Лаевский. - И главная задача помочь актерам раскрыться. Пьесы выбирает сам театр, это все современная драматургия, так как одна из целей лаборатории – знакомство театра малых городов с современной драматургией, которая достаточно медленно проникает на сцену, а так же с современными режиссерами. Мы стремимся привлечь новых зрителей в театр. А театр, на мой взгляд, это одно из лучших мест на земле, куда ходят особые люди – более активные и эмоционально развитые.

Напомним, что фестиваль появился в 2004 году, а с 2010 года по инициативе художественного руководителя Театра Наций Евгения Миронова, проводится ежегодно.